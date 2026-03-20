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台積電ADR小跌0.2% 較台北交易溢價17.1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四小跌0.2%，收在338.79美元，較台北交易溢價17.1%。

美國股市周四收低，中東能源設施再遭襲擊引發通膨焦慮，投資人大幅調降對聯準會（Fed）今年的降息預期。儘管以色列宣稱已削弱伊朗軍力，且油價從盤中高點回落，但市場信心依舊低迷，三大指數全面跌破長期走勢關鍵支撐的200日均線。

標普500指數下跌 18.06 點，跌幅 0.3%，收在 6,606.49 點。道瓊工業指數下跌 204.60 點，跌幅 0.4%，收在 46,021.43 點。那斯達克綜合指數下跌 62.40 點，跌幅 0.3%，收在 22,090.69 點。

費城半導體指數上漲0.9%，超微（AMD）漲2.9%。輝達（NVIDIA）跌1%。

美光大跌 3.8%。雖然 AI 需求強勁，但該公司最新一季財測未能讓投資人滿意。

台灣加權股價指數周四大跌658.90點，跌幅1.9%，收在33,689.68點。台積電（2330）大跌2.9%，收在1,850元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,165.82 -0.2 1,850.00 17.1

聯電 UMC US 59.20 -0.4 58.70 0.9

日月光 ASX US 350.01 1.1 347.00 0.9

中華電 CHT US 137.73 0.0 135.50 1.7

日月光 聯電 投資人

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