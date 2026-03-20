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能源市場震盪 布倫特原油收漲、WTI小幅下跌
布倫特原油今天收漲，但遠離盤中每桶119美元的高點；美國原油期貨盤中突破每桶100美元，終場則小幅收跌。
路透社報導，伊朗連夜襲擊中東地區的能源目標，促使美國政府著手擴大供應，市場交易震盪。
布倫特原油期貨上漲1.27美元或1.18%，收在每桶108.65美元，盤中則一度大漲逾11美元，觸及119.13美元，逼近本月9日創下的3年半高點。
美國西德州中級原油（WTI）下跌18美分或0.19%，收在每桶96.14美元，盤中則一度上漲近4美元，最高來到100.02美元。
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