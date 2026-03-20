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伊朗加強攻擊能源設施引憂心 歐股收挫逾2%
伊朗加強攻擊波灣能源基礎設施，重燃外界對全球能源供應、通膨及經濟成長可能受挫的擔憂。國際能源價格今天飆漲，股市則應聲下挫，歐洲3大股市終場跌幅均超過2%。
倫敦FTSE 100指數重挫241.79點或2.35%，收報10063.50點。
法蘭克福DAX指數大跌662.69點或2.82%，收在22839.56點。
巴黎CAC 40指數重摔162.01點或2.03%，收7807.87點。
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