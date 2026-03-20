壓油價…貝森特：美可能釋更多儲油 解除海上的伊朗石油制裁

美國財政部長貝森特十九日表示，川普政府正考慮採取新措施，抑制不斷上漲的石油及其他商品價格。貝森特說，川普政府「可能對已在海上的伊朗石油解除制裁」，這些石油總量約為一億四千萬桶；此外，美國也可能從自身戰略石油儲備中釋出更多原油。

貝森特接受福斯商業頻道訪問表示：「本質上，我們將利用這些伊朗石油來對付伊朗，以在未來十到十四天內壓低價格，同時持續推進這項行動。」

他說，政府手中「有許多政策工具」，而且「還有更多手段可用」。

貝森特樂觀認為，其他國家可能開始協助確保船隻安全通過荷莫茲海峽。

貝森特說，他預期北約及美國在亞洲的盟友等國家，會進一步「澄清」所謂「不會直接介入戰鬥」說法。目前各國對美國總統川普呼籲協助打通荷莫茲海峽的回應仍相對冷淡。

美國與以色列對伊朗發動的戰爭已持續將近三周，美國國防部長赫塞斯十九日表示，對於何時結束這場戰爭「尚無明確時間表」。

赫塞斯在記者會上說：「我們不想設定明確的時間表。」他宣稱「我們目前進展順利」，川普會是決定何時結束戰事的人。

他說：「總統最終會決定，我們何時宣布『我們已達成既定目標』。」

中東戰火持續，國際油價飆升，美國宣布放鬆對委內瑞拉石油行業制裁，以提升原油產量，這是繼放寬對俄羅斯石油制裁後的另一舉措，凸顯美國總統川普正面對打擊伊朗後引發的原油供應壓力。

美國財政部負責執行經濟制裁的外國資產控制辦公室十八日發布廣泛許可，授權美國公司與委內瑞拉石油公司展開交易。財政部官員表示，此舉目的是刺激對委內瑞拉能源行業的投資，增加全球石油供應。