伊朗報復…轟鄰國氣田、油廠 國際油氣價格飆漲

以色列空襲伊朗南帕爾斯天然氣田，伊朗報復襲擊卡達、科威特、沙烏地阿拉伯等國能源設施，市場擔心中東戰爭進入互轟能源設施新階段，國際原油基準布倫特原油十九日飆漲近百分之十達每桶一一八美元，歐洲天然氣價格大漲百分之廿五。

美聯社報導，以色列十八日攻擊伊朗南帕爾斯氣田，美國接獲通知但並未參與，這座全球最大天然氣田由伊朗和卡達共享。美國總統川普在社群平台發文表示，美國與卡達對此都不知情，同時反咬伊朗「不正當且不公平地」報復攻擊卡達一處液化天然氣設施。

川普說：「以色列是出於對中東局勢的憤怒，才對伊朗南帕爾斯氣田的一處重大設施發動猛烈攻擊，但只打到一小部分。」

川普並強調，以色列不會再攻擊這個極為重要的氣田，除非伊朗不明智地攻擊卡達這個無辜國家。若發生這種情況，美國無論是否獲得以色列協助或同意，都將以前所未見的強度與力量，摧毀整個南帕爾斯氣田。

他最後表示，不希望授權這種程度的暴力與破壞，因為這將對伊朗未來造成長遠影響；但如果卡達天然氣設施再次遭到攻擊，「我將毫不猶豫採取行動」。

伊朗軍方則發表聲明說，如果伊朗能源設施再次遭到襲擊，報復性打擊將持續進行，直到「徹底摧毀」美國及其盟友在該地區的能源基礎設施。

以色列十八日空襲南帕爾斯氣田後，伊朗發射飛彈空襲卡達主要能源樞紐拉斯拉凡工業城。此地位於卡達首都杜哈東北方約八十公里，是全球最大的液化天然氣生產設施，三月稍早因戰事停產前約占全球總供應的五分之一。

伊朗無人機並襲擊科威特，導致兩家國有煉油廠起火，一架無人機墜落在沙烏地阿拉伯一個重要的能源出口碼頭，阿聯也在天然氣設施和油田附近攔截到飛彈。

戰事導致布倫特原油十九日盤中突破一一八美元，中東戰爭以來國際原油價格已飆漲約五成。英國和歐洲批發市場的天然氣價格十九日盤中一度上漲超過百分之廿五，之後略為回落。目前歐洲天然氣價格是開戰前的兩倍多。