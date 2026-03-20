德語媒體：中國「五年計劃」 - 歐洲工業的警鐘亦或喪鐘？

（德國之聲中文網）《商報》評論寫道，中國即將啟動的新一輪五年計劃明確表明了該國在科技領域佔據主導地位的雄心，而這種雄心對歐洲工業體系形成了巨大挑戰：簡言之，歐洲不僅有可能會失去中國市場，全球市場甚至本土市場也會被中國產品所佔領。這篇題為《五年計劃為歐洲工業敲響了警鐘》的評論寫道：

“過去20年以來，北京領導層有系統地建立工業產能、推動創新研發、並為戰略性技術領域和供應鏈投入了大量的資金。現在，中國希望在此基礎上打造新的創新生態系統，以促成工業轉型。在產業戰略‘中國制造2025’取得成功後，中國開始以此為基礎發起了新一輪大規模科技攻勢，目的是讓中國成為未來產業的全球領袖。

就在幾年以前，中國政府同高科技企業的關系還曾顯得相當緊張。官方的整治行動令私營經濟領域感到不安，投資計劃紛紛被推遲或取消。然而，中美地緣政治競爭的不斷激化，卻又給高科技領域帶來了新的發展動力。

為了戰略目標的實現，國家開始給予高科技企業越來越多的參與權：如果一家企業能夠幫助中國實現科技自主或佔據全球主導地位，國家就會向該企業提供慷慨支持。對於政府干預而帶來的效率低下、產能過剩以及外貿領域的緊張關系，政府則表現出此前在可再生能源領域的寬容態度。

新產業戰略的重點恰恰是那些中國仍然依賴於歐洲企業的技術領域，例如芯片、機器人、生化技術以及量子技術。在上述領域，歐洲企業仍擁有強勁的全球地位。中國現在開始在相關領域大舉投資，目的就是要建立其自己的技術和生產能力。”

《商報》這篇客座評論的作者Wolfgang Niedermark 是德國工業聯合會BDI的董事會成員，他寫道，就目前而言，德國和歐洲仍在一些技術領域擁有無法替代的主導地位。但共產黨中國發出的洋洋灑灑七萬字的“十五五規劃”，無疑是為德國工業敲響的警鐘：

”我們必須捍衛技術領域碩果僅存的領先地位，必要情況下，甚至可以在貿易政策層面采用防御工具。這些技術領域包括復雜機械、精密部件以及特種工業設施。

北京動用大量資源去減少技術依賴、並擴大工業主導地位的同時，歐洲卻在無休無止地討論監管和流程。未來的競爭將由工業高科技來決定勝負：機械制造、工業軟件以及工業技術的氣候中性和數字化轉型，無一不是如此。

如果德國和歐洲不想在經濟和技術領域變得無足輕重，我們就必須立即在創新、投資和工業規模擴展等方面提高效率和速度。隨著“十五五”計劃的實施，同中國的競爭將變得更加技術化，也更受產業政策的影響。如果歐洲不想被中國遠遠拋在後面，就必須迅速和果斷地做出反應。”

《世界報》文章援引麥肯錫全球研究院的一份最新報告寫道，國際分工正在發生歷史性的轉折：2025年，德國從中國進口的汽車數量首次超過了對中國的出口。文章寫道：

“20世紀90年代以來，中國一直被稱為‘世界工廠’。過去幾十年來，中國一直在為全球客戶生產著紡織品、玩具和電子產品。憑借低成本的大規模生產，中國制造商給許多個行業帶來了翻天覆地的變化。企業將生產基地以及數百萬個就業崗位從高薪國家以及政局不穩定的低成本地區轉移到了中國。

中國的經濟騰飛也曾經令德國從中受益。德國經濟也被稱為‘工廠之工廠’，因為德國的專長並不是終極產品，而是為其他國家的工廠提供機械、設備和工具：比勒費爾德提供車床，斯圖加特生產液壓泵，奧格斯堡生產工業機器人。這種優勢也體現在閥門等高端零部件和中間產品方面。

然而，德國這種獨一無二的優勢正在消失，因為中國制造商正沿著產品價值鏈不斷向上攀升。去年，中國的投資和中間產品出口漲幅超過1750億美元，而消費品出口則出現了2019年以來的首次下降。如今，推動中國出口的，已經不再是冰箱或筆記本電腦，而是閥門、工業電機、鋰離子電池、半導體組件以及油田設備。中國如今已經成為向新興市場國家提供建設工廠所需工具的供應商。

麥肯錫全球研究院的數據表明，這一趨勢正在加速：2025年中國中間產品出口增長了9%，而前一年僅為6%。到2025年初，中國已經佔據全球投資產品和中間產品貿易的40%以上。”

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

【 本文章由德國之聲授權提供】