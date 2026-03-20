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美伊戰火衝擊 運費支出墊高 歐企進口亞洲半導體變貴

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

CNBC報導，由於伊朗戰爭擾亂經由中東的貨運，歐洲企業從亞洲進口半導體也受影響，正動用庫存應急，並支付更高的運輸成本。

這場戰爭2月28日爆發以來，已導致海運和空運航線陷入一團亂。物流公司DSV的數據顯示，全球載運半導體及其他高價值電子產品的航空貨運，運能約比戰前減少9%。

這導致從亞洲進口半導體的歐洲企業成本攀升、交貨延遲，一些製造商礙於運能受限，不得不減少從亞洲進口。

晶片是所有電子裝置所需的關鍵元件。從工業巨人、資料中心營運商到汽車製造商，都必須從中國大陸、台灣等地進口某種晶片。

DSV空運主管柯里肯說：「未來數周會見到庫存水位持續下滑，業者將指望（物流成本）恢復正常。」他指的是歐洲汽車製造商，各式各樣的車內電子系統都必須使用半導體。

柯里肯表示，除了車廠外，歐洲其他公司也正自行吸收隨進口晶片增加的空運成本。他表示，尚未見到整體晶片進口因伊朗戰爭而「顯著」下滑，但許多買家支付更高的價格，以確保貨運不中斷。

知情人士向CNBC透露，歐洲某家晶片公司的幾批貨遭耽擱數日，而且空運成本已升高，運價何時降下來不得而知。

伊朗攻擊中東各地的機場和其他基礎設施，已衝擊全球航空貨運運能。許多亞洲飛歐洲的貨機原本飛越中東空域或是在當地補充燃料；如今，更多貨機被迫直飛，必須減少載貨量，以騰出空間裝載額外燃油。

柯里肯說，飛機燃料占航空公司50%的營運成本，而成本已隨國際油價暴漲而增加。因此，從亞洲進口產品到歐洲的買家，現在必須支付更高的貨運成本。德國汽車零配件供應商ZF發言人證實，正支付更高成本繼續空運半導體，以維持供應鏈持續不輟。

柯里肯指出，先進晶片和其他價值更高科技產品的進口商，目前仍自行吸收這些成本；但購買大宗商品化低價產品的公司，更可能先消化存貨，期盼近期內空運成本就會降下來。

他說：「科技產業價值鏈分布甚廣，從幾毛錢一顆的晶片，到價值數百萬美元的高階晶片和數據機櫃都有。所以，價值愈低，衝擊就愈高。」

半導體 晶片

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