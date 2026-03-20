快訊

央行鬆綁 第2戶貸款成數升至6成 將可減輕換屋族自備款壓力

國1南向大林路段拖板車火燒車一度全線封閉 2大貨車追撞也釀嚴重回堵

東北風影響1地恐大雨 吳德榮：周日轉晴暖如夏 全台熱飆30度高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta 出錢 邀網紅臉書發文

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

Meta宣布一項新方案，目標是吸引TikTok、Youtube其他平台的內容創作者，到臉書發文或發布短影音。

Meta 18日宣布將在臉書啟動「創作者快速通道」（Creator Fast Track）方案，並聲稱這項計畫可幫助已有名氣的社群網紅更容易加速觀眾成長，以及提高他們從發文內容獲得的收益。

加入這項三個月方案的創造者，將可基於其在外部社群平台擁有的粉絲數獲得報酬。那些在Instagram、TikTok或YouTube擁有2萬至10萬粉絲的創作者，將可獲得每月100至450美元；若在任一平台粉絲數破百萬，報酬金額將增至每月3,000美元。

加入方案的使用者須年滿18歲、臉書專頁須至少成立30天，且過去六個月未曾發過臉書短影音Reels，因這些計畫旨在吸引新創作者加入臉書。在此三個月方案結束後，創作者仍可透過臉書的內容營利方案賺取收益。首波開放國家為美國和加拿大。

據皮尤研究中心去年11月調查，在18至29歲的美國受訪者中，使用臉書比率只有68%，遠低於YouTube的95%和Instagram的80%。

報酬 Meta 美國

延伸閱讀

行程不漏接！LINE推「行事曆」新功能 Premium付費方案月底前正式上線

微軟Frontier Suite 推動企業前瞻轉型

路透：Meta重押AI 可能裁員20% 公司回應純屬推測性報導

相關新聞

壓油價…貝森特：美可能釋更多儲油 解除海上的伊朗石油制裁

美國財政部長貝森特十九日表示，川普政府正考慮採取新措施，抑制不斷上漲的石油及其他商品價格。貝森特說，川普政府「可能對已在海上的伊朗石油解除制裁」，這些石油總量約為一億四千萬桶；此外，美國也可能從自身戰略石油儲備中釋出更多原油。

暗藏鷹聲…Fed利率按兵不動 但沒排除升息

美國聯準會（Ｆｅｄ）三月決議利率按兵不動，並保持今年將降息一碼（○點二五個百分點）的預測，卻潛藏「鷹聲」，包括主張這次應該降息的異議官員減少、提高通膨預測、預期今年會降息一碼以上的官員減少，主席鮑爾更透露有官員提出升息之議，還暗示進一步降息有兩個條件。市場認為今年底前降息一碼的機率旋即降至百分之五十。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

台積電ADR小跌0.2% 較台北交易溢價17.1%

台積電ADR周四小跌0.2%，收在338.79美元，較台北交易溢價17.1%。

中東戰雲和通膨隱憂揮之不去 美股三大指數跌破200日均線

美國股市周四收低，中東能源設施再遭襲擊引發通膨焦慮，投資人大幅調降對聯準會（Fed）今年的降息預期。儘管以色列宣稱已削弱伊朗軍力，且油價從盤中高點回落，但市場信心依舊低迷，三大指數全面跌破長期走勢關鍵支撐的200日均線。

荷莫茲危機衝擊金融秩序 石油人民幣能瓦解美元霸權？

美國和以色列攻擊伊朗的戰火蔓延至波斯灣，石油市場率先感受到震盪。持續不斷的衝突可能會對石油美元體系（petrodollar system）體系帶來意想不到的壓力，石油與美元掛鉤的體系，開始顯露出疲態。伊朗提議允許部分油輪通過荷莫茲海峽，前提是石油必須以人民幣結算。人民幣有可能取而代之嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。