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Meta 出錢 邀網紅臉書發文
Meta宣布一項新方案，目標是吸引TikTok、Youtube其他平台的內容創作者，到臉書發文或發布短影音。
Meta 18日宣布將在臉書啟動「創作者快速通道」（Creator Fast Track）方案，並聲稱這項計畫可幫助已有名氣的社群網紅更容易加速觀眾成長，以及提高他們從發文內容獲得的收益。
加入這項三個月方案的創造者，將可基於其在外部社群平台擁有的粉絲數獲得報酬。那些在Instagram、TikTok或YouTube擁有2萬至10萬粉絲的創作者，將可獲得每月100至450美元；若在任一平台粉絲數破百萬，報酬金額將增至每月3,000美元。
加入方案的使用者須年滿18歲、臉書專頁須至少成立30天，且過去六個月未曾發過臉書短影音Reels，因這些計畫旨在吸引新創作者加入臉書。在此三個月方案結束後，創作者仍可透過臉書的內容營利方案賺取收益。首波開放國家為美國和加拿大。
據皮尤研究中心去年11月調查，在18至29歲的美國受訪者中，使用臉書比率只有68%，遠低於YouTube的95%和Instagram的80%。
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