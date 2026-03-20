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紐時分析 台、日、韓經濟緩衝能力較強
紐約時報分析，中東戰火延燒正威脅全球經濟，但台灣、日本及南韓具備相對較強的緩衝能力，美國經濟陷入衰退機率則提高。
中東戰事正進入「能源毀滅」階段，提高全球原油供應中斷風險，帶動國際油價暴漲，若衝突延續，各國可能被迫擴大支出甚至舉債，以對抗能源衝擊。牛津經濟研究院首席歐洲經濟學家塔菈微拉（Angel Talavera）指出，能源價格已成為選民最敏感議題，政治壓力遠比財政空間更關鍵，各國傾向出手干預。
部分國家已啟動短期措施，包括葡萄牙調降柴油稅、希臘限制燃料與民生商品利潤、南韓研議擴大能源補助、泰國重新動用燃料基金補貼柴油、印尼考慮擴大補貼。
紐時指出，在亞洲，台灣、日本及南韓具備相對較強的緩衝能力，因為這三國普遍設有能源補貼或價格調節機制，也擁有較充足的外匯存底與融資管道，短期能夠吸收物價波動對民生與企業的衝擊。但高能源成本仍將對通膨與經濟成長形成壓力。孟加拉與巴基斯坦因高度依賴中東能源且財政脆弱，被視為風險最高的經濟體。
歐洲的壓力也浮現。歐盟在2022年俄烏戰爭引爆的能源危機期間，補貼規模曾達3,970億歐元，英國兩年支出約750億英鎊。專家指出，若再度動用同等規模資源，「可行但代價沉重」。
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