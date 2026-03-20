快訊

央行鬆綁 第2戶貸款成數升至6成 將可減輕換屋族自備款壓力

國1南向大林路段拖板車火燒車一度全線封閉 2大貨車追撞也釀嚴重回堵

東北風影響1地恐大雨 吳德榮：周日轉晴暖如夏 全台熱飆30度高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

紐時分析 台、日、韓經濟緩衝能力較強

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

紐約時報分析，中東戰火延燒正威脅全球經濟，但台灣、日本及南韓具備相對較強的緩衝能力，美國經濟陷入衰退機率則提高。

中東戰事正進入「能源毀滅」階段，提高全球原油供應中斷風險，帶動國際油價暴漲，若衝突延續，各國可能被迫擴大支出甚至舉債，以對抗能源衝擊。牛津經濟研究院首席歐洲經濟學家塔菈微拉（Angel Talavera）指出，能源價格已成為選民最敏感議題，政治壓力遠比財政空間更關鍵，各國傾向出手干預。

部分國家已啟動短期措施，包括葡萄牙調降柴油稅、希臘限制燃料與民生商品利潤、南韓研議擴大能源補助、泰國重新動用燃料基金補貼柴油、印尼考慮擴大補貼。

紐時指出，在亞洲，台灣、日本及南韓具備相對較強的緩衝能力，因為這三國普遍設有能源補貼或價格調節機制，也擁有較充足的外匯存底與融資管道，短期能夠吸收物價波動對民生與企業的衝擊。但高能源成本仍將對通膨與經濟成長形成壓力。孟加拉與巴基斯坦因高度依賴中東能源且財政脆弱，被視為風險最高的經濟體。

歐洲的壓力也浮現。歐盟在2022年俄烏戰爭引爆的能源危機期間，補貼規模曾達3,970億歐元，英國兩年支出約750億英鎊。專家指出，若再度動用同等規模資源，「可行但代價沉重」。

孟加拉 美國經濟 葡萄牙

延伸閱讀

越南祭緊急措施降油價 戰事持續恐下修經濟成長

中東戰火影響整體經濟 南韓學者示警更危險「二次衝擊」

伊朗戰事衝擊經濟！歐亞陷補貼兩難 美衰退機率逼50%

（經濟會員內容不上線） 超級央行周 升降息的考量

相關新聞

壓油價…貝森特：美可能釋更多儲油 解除海上的伊朗石油制裁

美國財政部長貝森特十九日表示，川普政府正考慮採取新措施，抑制不斷上漲的石油及其他商品價格。貝森特說，川普政府「可能對已在海上的伊朗石油解除制裁」，這些石油總量約為一億四千萬桶；此外，美國也可能從自身戰略石油儲備中釋出更多原油。

暗藏鷹聲…Fed利率按兵不動 但沒排除升息

美國聯準會（Ｆｅｄ）三月決議利率按兵不動，並保持今年將降息一碼（○點二五個百分點）的預測，卻潛藏「鷹聲」，包括主張這次應該降息的異議官員減少、提高通膨預測、預期今年會降息一碼以上的官員減少，主席鮑爾更透露有官員提出升息之議，還暗示進一步降息有兩個條件。市場認為今年底前降息一碼的機率旋即降至百分之五十。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

台積電ADR小跌0.2% 較台北交易溢價17.1%

台積電ADR周四小跌0.2%，收在338.79美元，較台北交易溢價17.1%。

中東戰雲和通膨隱憂揮之不去 美股三大指數跌破200日均線

美國股市周四收低，中東能源設施再遭襲擊引發通膨焦慮，投資人大幅調降對聯準會（Fed）今年的降息預期。儘管以色列宣稱已削弱伊朗軍力，且油價從盤中高點回落，但市場信心依舊低迷，三大指數全面跌破長期走勢關鍵支撐的200日均線。

荷莫茲危機衝擊金融秩序 石油人民幣能瓦解美元霸權？

美國和以色列攻擊伊朗的戰火蔓延至波斯灣，石油市場率先感受到震盪。持續不斷的衝突可能會對石油美元體系（petrodollar system）體系帶來意想不到的壓力，石油與美元掛鉤的體系，開始顯露出疲態。伊朗提議允許部分油輪通過荷莫茲海峽，前提是石油必須以人民幣結算。人民幣有可能取而代之嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。