日、歐、英央行按兵不動

在中東衝突導致通膨前景蒙上陰霾之際，日本銀行（央行）、歐洲央行（ECB）和英國央行19日都決議利率按兵不動。展望未來，日銀總裁植田和男未排除下月升息可能性，ECB強調已就不確定性做好萬全準備，英國央行也準備好採取行動。

日銀以八比一的票數決議維持基準利率在0.75%，符合經濟學家預期，高田創連續第二場會議投下反對票，呼籲日銀升息。日銀在聲明中表示，油價持續上漲可能導致消費者通膨承受升溫壓力，應關注原油價格節節攀升對基礎消費者通膨展望的影響。

不過，植田和男隨後在記者會上暗示4月仍可能升息，強調中東戰爭衝擊為日本經濟帶來的壓力，可能只是曇花一現。日圓兌美元19日盤中原本一直小幅升值，植田和男發言後升幅明顯擴大，最多升值0.8%至158.61日圓兌1美元。

ECB同日決議存款利率維持在2%，但上修2026、2027和2028年通膨預估，2026年通膨率預測從1.9%調升至2.6%。ECB表示，中東戰爭已導致前景籠罩的不確定性大幅上升，為通膨帶來升溫風險，經濟成長則面臨減速風險，管理委員會已做好度過這種不確定性的萬全準備。