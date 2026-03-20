美國債逾39兆美元寫新高 殖利率高掛吸引投資人 外國持有部位回升

美國國債18日突破39兆美元，寫空前紀錄。美國國債在去年10月觸及38兆美元，不到五個月後再寫新高。另外，最新數據顯示，今年1月外國持有的美債部位，從去年12月的9.271兆美元，升至9.305兆美元，因美債殖利率處於高檔，吸引投資人重回債市。

每日國庫收支報告的破紀錄國債，出現在政治敏感時刻。美國總統川普2016年競選時承諾，要在八年內消滅國債，如今該政見即將屆滿十年，公債總額卻逆勢增加約一倍，從川普2017年1月首次入主白宮的19.9兆美元、升至39兆美元。

非營利組織「皮特森基金會」主席兼執行長皮特森在聲明中表示，「必須體認這種驚人的成長速度，以及我們加諸於下一代的沉重財政負擔」，以當前速度，今年秋天期中選舉之前，國債就會來到令人瞠目結舌的40兆美元，以這種速度借入一兆又一兆美元，卻沒有相關配套計畫，無法持續。

伊朗戰爭可能讓美國當局再添新開支，白宮經濟顧問哈塞特15日估計，美國戰事支出迄今超過120億美元。目前還不清楚衝突何時落幕。

美國國債破新高之際，美國公債需求反彈，1月美債部位增加最多的國家，依序是日本、英國、中國大陸，這三國都是美債大戶。日本仍是持有最多美債的海外國家，1月總額升至1.225兆美元，寫2022年7月以來新高。日本的美債部位，過去13個月來有12個月攀升，反映日本央行實施利率正常化的速度緩慢，該國投資人轉向海外尋求較高殖利率。

英國是美債的第二大持有國，總額增至8,953億美元。該國是託管重鎮，常被視為避險基金投資金流的代理指標。

中國是第三大持有國，總額提高至6,944億美元；但北京的美債部位總額，從2025年初以來減少9%，顯示長期而言，該國從美元資產走向多元化。

台灣是第十大持有國，部位總額從去年12月的3,106億美元，1月降至3,078億美元。

歐盟國家持有的美債部位，1月增加80億美元，攀抵2.13兆美元。當時川普因格陵蘭議題而向伊朗施壓，有家丹麥退休金基金還警告計劃出清所持有的美債，如今數據卻顯示，歐盟整體持有的美債不減反增。

美國基準的10年期公債殖利率，1月初為4.189%，當月底來到4.227%，接近許多外國投資人認為，以匯率避險具有吸引力的水位，特別是相較於歐洲和日本的公債報酬而言。