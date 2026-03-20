快訊

央行鬆綁 第2戶貸款成數升至6成 將可減輕換屋族自備款壓力

國1南向大林路段拖板車火燒車一度全線封閉 2大貨車追撞也釀嚴重回堵

東北風影響1地恐大雨 吳德榮：周日轉晴暖如夏 全台熱飆30度高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼與美達成新貿易協議 美國將關稅從32%調降至19%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印尼與美國達成新貿易協議，透過降稅換取礦產與能源合作，強化供應鏈與地緣戰略布局。（路透）
印尼與美國達成新貿易協議，透過降稅換取礦產與能源合作，強化供應鏈與地緣戰略布局。（路透）

印尼與美國達成新的貿易協議，印尼同意擴大美國投資者進入關鍵礦產領域、增加採購美國原油與液化石油氣（LPG）、支持開發美國煤炭出口走廊，以及合作開發小型模組化核電；作為交換，美國將原擬對印尼商品課徵的32%關稅調降至19%，並給予棕櫚油、咖啡等主要產品零關稅待遇。

不過，這項協議落實面臨考驗。美國最高法院近日做出判決，川普政府徵收的全球性關稅屬違法，為協議執行蒙上陰影。同時，協議尚需印尼國會批准，部分條款因被視為削弱清真認證要求而引發批評，分析認為這將增加批准的難度與不確定性。

這項貿易協議契合美國長期的戰略目標，包括確保關鍵礦產供應鏈安全、增加其油氣出口，以及降低對中國的依賴。與此同時，包括越南在內、正與華府進行貿易談判的其他東南亞出口導向型經濟體，都密切關注此一協議，以探尋美國可能對區域提出的關稅稅率與要價條件。

身為全球最大鎳生產國的印尼，正處於美中兩大強權的競逐之間。分析指出，儘管中國是目前主導印尼礦產加工領域的主要投資者，但此協議為美國企業打開了機會之門，有望在一定程度上扳平中國的產業優勢。

能源合作方面，印尼計劃在未來一段時間內採購價值150億美元的美國能源商品，並投資開發美國西海岸的煤炭出口走廊，同時與美、日合作探索小型核反應爐項目。此協議也反映美國能源政策轉向，從過去協助印尼減排，轉為優先推動化石燃料出口，引發觀察家擔憂印尼能源轉型步伐可能放緩。

儘管印尼官員強調與美國的舊有能源轉型合作計劃仍將繼續，但分析指出，協議的最大影響可能在政治層面，即雅加達當局可能效仿華府，更加側重化石燃料使用，導致太陽能等潔淨能源發展停滯。過去五年來，位處熱帶、陽光普照的印尼，新增的光電裝置容量不到1GW，低於越南的2GW，更遠不如印度的60GW。目前化石燃料仍占印尼能源結構近八成。

華府 關鍵礦產 貿易協議

延伸閱讀

亞洲爭搶 俄油價格狂飆

美日聯合文件 日預計宣布11兆日圓對美投資 建立石油共同儲備

日美擬推動原油共同儲備 高市早苗會見川普可望敲定

大馬稱與美協議無效 隨後收回

相關新聞

壓油價…貝森特：美可能釋更多儲油 解除海上的伊朗石油制裁

美國財政部長貝森特十九日表示，川普政府正考慮採取新措施，抑制不斷上漲的石油及其他商品價格。貝森特說，川普政府「可能對已在海上的伊朗石油解除制裁」，這些石油總量約為一億四千萬桶；此外，美國也可能從自身戰略石油儲備中釋出更多原油。

暗藏鷹聲…Fed利率按兵不動 但沒排除升息

美國聯準會（Ｆｅｄ）三月決議利率按兵不動，並保持今年將降息一碼（○點二五個百分點）的預測，卻潛藏「鷹聲」，包括主張這次應該降息的異議官員減少、提高通膨預測、預期今年會降息一碼以上的官員減少，主席鮑爾更透露有官員提出升息之議，還暗示進一步降息有兩個條件。市場認為今年底前降息一碼的機率旋即降至百分之五十。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

台積電ADR小跌0.2% 較台北交易溢價17.1%

台積電ADR周四小跌0.2%，收在338.79美元，較台北交易溢價17.1%。

中東戰雲和通膨隱憂揮之不去 美股三大指數跌破200日均線

美國股市周四收低，中東能源設施再遭襲擊引發通膨焦慮，投資人大幅調降對聯準會（Fed）今年的降息預期。儘管以色列宣稱已削弱伊朗軍力，且油價從盤中高點回落，但市場信心依舊低迷，三大指數全面跌破長期走勢關鍵支撐的200日均線。

荷莫茲危機衝擊金融秩序 石油人民幣能瓦解美元霸權？

美國和以色列攻擊伊朗的戰火蔓延至波斯灣，石油市場率先感受到震盪。持續不斷的衝突可能會對石油美元體系（petrodollar system）體系帶來意想不到的壓力，石油與美元掛鉤的體系，開始顯露出疲態。伊朗提議允許部分油輪通過荷莫茲海峽，前提是石油必須以人民幣結算。人民幣有可能取而代之嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。