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鮑爾：留任到司法結案

經濟日報／ 編譯劉忠勇任中原／綜合外電

美國聯準會（Fed）主席鮑爾18日意外釋出他在5月後去留動向的最明確訊息，表示他不僅將擔任主席到5月任期屆滿，且將一直當到下任主席提名人華許（Kevin Warsh）人事案獲國會通過。此外，在司法部對他的刑事調查「真正完全結案」之前，他「無意」辭去Fed理事職務。

美國司法部正以Fed總部翻修成本為由，對鮑爾展開刑事調查，總統川普也已提名Fed前理事華許為下一任Fed主席，引發各界緊盯鮑爾動向，因為他的主席任期將在5月15日屆滿，但他的理事任期到2028年1月31日才屆滿，若續任理事，仍將對Fed利率決策有影響力。

鮑爾在Fed決策會後記者會上，被問到他在主席任期5月屆滿後是否留任時，回答：「如果在我的主席任期結束前，我的接任者（人事案）未獲確認，我將擔任臨時主席，直到他獲確認，這是法律的要求，也是我們向來在必要情況（包括涉及我）會做的事情，這次我們將這麼做。」

鮑爾還「加碼」表示：「順帶一提，關於我是否會在（司法部）仍在調查時就離開（Fed）的問題，在這項調查真正完全透明結案之前，我無意離開（Fed）理事會，我希望各位參照Fed簡報的聲明，我沒什麼要補充的地方。」

Fed 鮑爾

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