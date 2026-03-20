雙重震撼 股債金銀銅全倒 亞、歐股市一片慘綠

中東衝突的攻擊目標擴大至重要能源設施，加上聯準會（Fed）因這場戰事可能導致通膨升溫而持偏鷹立場，雙重震撼導致從亞洲到歐洲和美國股市一片慘綠，債券和金銀銅等金屬同步下挫，黃金現貨已跌破5,000美元關卡。

亞洲主要股市19日除印尼收漲1.9%外，其餘皆收黑，其中南韓和香港股市重挫逾2%，日本和印度股市跌幅更超過3%，日經225指數收盤大跌1,866.87點，跌幅3.38%，是災情最慘的亞洲市場。歐洲市場同樣鼻青臉腫，英法德主要股市至少跌1%；美股早盤同樣開低走低。

聯準會18日會後釋出鷹派訊息，帶動美元走強，美元指數19日穩守100大關，但現貨金價18日收盤已跌破每英兩5,000美元關卡，觸及一個多月低點，19日繼續震盪走低，一度跌逾6%，至4,502.80美元，邁向連續第七天收黑。白銀現貨價一度重挫13%，失守70美元大關。

Fed這場政策會議所釋出的訊息，導致全球債市波動劇烈，從亞洲到歐洲和美洲公債殖利率全面上揚，價格反向走低。PGIM全球債券主管兼首席投資策略師提普表示：「如果你看看過去六個月措辭的改變，對降息的確信已經從『可能降息』轉向『可能會討論升息』。」

工業金屬也全面承壓，銅價行情更劇烈反轉，本月已累計跌逾8%，回吐今年所有漲幅，1月底站上每噸逾1.45萬美元歷史高點，目前已跌至1.22萬美元附近。

Pepperstone集團研究主管韋斯頓在報告中寫道：「油價上漲開始產生更廣泛影響，因波動性升高，風險始終存在。聯準會會議整體影響有限，但再次顯示，是能源市場的發展在主導跨資產資金流向。」

除了戰爭因素外，市場也持續關注私人信貸市場的健康狀況。標普全球評級將Cliffwate旗艦私人信貸基金的展望，下調至負向，理由是贖回需求升高。

五礦期貨基本金屬研究主管吳坤金指出，這反映市場對經濟與通膨的擔憂，「原油價格維持在高檔時間愈長，對通膨的推升效果就愈明顯。油價上漲不一定意味利率就會上調，但確實提高這種可能性。」