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印度黃金抵押貸款 熱

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

受惠於家庭持有價值約5兆美元的黃金，印度黃金抵押貸款業務正在蓬勃發展，規模達數十億美元，成為僅次於房、車貸的第二大零售貸款市場。

印度央行的數據指出，黃金貸款在一年內增逾一倍，從一年前的1.75兆盧比增至今年1月的4兆盧比（約433億美元）。但加拿大投資公司Alpine Macro的首席新興市場策略師王岩說，央行的數據僅代表部分商業銀行的個人黃金貸款，實際規模估計有14兆盧比。

在印度其他消費者信貸放緩之際，黃金貸款業務卻快速成長，主要得益於銀行收緊對無抵押貸款的監管、黃金取得管道擴大，以及家庭財務壓力加劇等因素。

根據摩根士丹利的報告，印度家庭擁有超過3.4萬噸黃金，科塔克馬欣德拉銀行（KMB）估計其價值約為5兆美元。KMB黃金貸款業務主管賈德哈夫說，以黃金為抵押的貸款正在重塑印度的零售信貸格局。

非銀行金融公司（NBFC）是這股黃金貸款需求的最大受惠者。野村證券的非銀行金融公司分析師許瓦尼表示，大多數NBFC可以一小時內核發貸款，即使是信用評分「較差」者，只要持有優質黃金，也能以遠低於無抵押個人貸款的利率獲得貸款。

央行 加拿大 黃金

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