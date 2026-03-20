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Fed放鷹 降息氛圍淡了 鮑爾透露已有官員提出升息之議

經濟日報／ 編譯任中原劉忠勇／綜合外電
鮑爾透露有官員提出升息之議，還暗示進一步降息有兩個條件，市場認為今年底前降息1碼機率旋即降至50%。法新社
鮑爾透露有官員提出升息之議，還暗示進一步降息有兩個條件，市場認為今年底前降息1碼機率旋即降至50%。法新社

美國聯準會（Fed）3月決議按兵不動，並保持今年將降息1碼的預測，卻潛藏五道「鷹聲」，包括主張這次應降息的異議官員減少、提高通膨預測、預期今年降息1碼以上的官員減少，主席鮑爾更透露有官員提出升息之議，還暗示進一步降息有兩個條件，市場認為今年底前降息1碼機率旋即降至50%。

Fed貨幣決策小組聯邦公開操作市場委員會（FOMC）18日決議，維持聯邦資金利率區間於3.5%-3.75%，決策聲明沒有明顯改變，只新增「中東情勢發展對美國經濟的影響並不確定」。

Fed決策與鮑爾發言重點
Fed決策與鮑爾發言重點

這次會議只有理事米倫一人提出異議，主張降息1碼，分歧意外之少。相較下，1月會議有米倫與理事沃勒兩人因主張降息1碼而提出異議，有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯更預期會有三名理事提出異議。

Fed也公布最新經濟預測，除小幅上調今年經濟成長率預測0.1個百分點至2.4%，也調高整體個人消費支出（PCE）平減指數年升率0.3個百分點到2.7%，核心PCE指標年升率上修0.2個百分點到2.7%，失業率預估則維持在4.4%。

反映Fed官員利率預估落點的利率點狀圖顯示，官員預期今年將降息1碼，和去年12月相同，但關鍵在落點分布：19位決策官員中，七人預測今年不會降息，另有七人預測降息1碼，代表14人預測今年最多只會降息1碼，預估今年會降息1碼以上的官員從去年12月的八人，減少到五人。Fed也提高長期利率預估半碼至3.125%。

鮑爾表示，美國經濟正穩健擴張，而伊朗戰爭推升油價，「最近幾周的通膨預期指標已升高，可能反映中東供應干擾所致的油價大漲」，近期「能源價格上漲將推升整體通膨率，但要了解對經濟潛在影響的規模與持續時間還「太早」，強調「沒人知道」能源價格上漲對通膨造成的全面經濟影響。

他也說，不必過度解讀Fed目前的各項預測，因為伊朗戰局影響仍高度不確定，「我想強調的是沒人知道此事（的可能發展）。對經濟影響可能更大，也可能較小；可能小很多，或是大很多。我們只是不知道而已。」

但鮑爾也暗示，進一步降息可能有兩個條件，包括經濟出現疲軟跡象，或是對抗通膨有明顯進展，「如果我們沒看到進展，各位就不會看到降息」。他並表示，「好幾位」決策官員提到下次行動可能是升息，「今天的確出現這種論調」，暗示Fed討論重點已不再是要降息多少，而是接下來要升息、還是降息。

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