日本政府宣布2027年度起停止補助大型光電場 購電不再高於市價

日本經濟產業省19日宣布，將從2027年度起停止補助在日本稱為「Mega Solar」的大型太陽能發電場。日本政府迄今透過用高於市價價格收購電力來提供這些業者補助，但2027年度以後新蓋的光電場將不再享有這項補助。

時事通信社報導，日本政府從2012年開始提供這項補助，但由於發電成本下降，以及造成環境破壞的大型光電場開發案頻傳等因素，導致政府決定廢止該補助。

此外，經產省也同時發表了2026年度的再生能源附加費價格為每度4.18日圓，這項費用是日本政府再生能源普及政策的財源之一，將加徵在民眾的電費中。該費用明年度對一般家庭的負擔將為20,064日圓，首次超越2萬日圓。