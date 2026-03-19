彭博：亞洲煉油商要求沙國改變石油定價機制

彭博資訊報導，交易商指出，由於中東戰爭打亂傳統的定價機制，亞洲煉油廠已要求沙烏地阿拉伯改變原油定價方式。

報導引述那些直接參與相關討論的交易商指出，沙國石油的最大買家，希望將原油定價的基準從目前的杜拜和阿曼基準組合，改為在洲際交易所（ICE）交易的布蘭特原油期貨。

各方與沙烏地石油公司Saudi Aramco的磋商仍在進行中，最後也可能無疾而終。

報導指出，沙烏地原油的定價，是綜合了在杜拜的波灣商品交易所（GME）的阿曼原油期貨，以及S&P Global Energy旗下Platts提供的杜拜油價所訂定。Aramco公司每月的官訂油價，則是依據與上述價格組合的價差而定，這正是亞洲交易商希望改變的油價基準。

美以對伊朗開戰以來，不只布蘭特和西德州兩大國際指標油價飆漲，阿曼和杜拜油價也同步一飛沖天，漲幅甚至更勝一籌。彭博報導指出，交易商表示，Platt決定將那些在波斯灣內裝載的各級油品，剔除在其收盤市場平台之外，讓價格更加扭曲。