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歐洲央行關鍵利率按兵不動 符合市場預期

中央社／ 法蘭克福19日綜合外電報導
歐洲央行將存款機制利率維持在2%不變。歐新社
歐洲央行將存款機制利率維持在2%不變。歐新社

歐洲中央銀行（ECB）今天將存款機制利率維持在2%不變，符合經濟學家預期，並且評估中東戰事帶來的影響。

法新社報導，歐洲央行表示，將「致力確保通膨在中期內穩定於2%的目標水準」。

此外，歐洲央行下調2026年經濟成長預測並上調通膨預期，同時警告中東戰爭恐帶來能源價格衝擊。

歐洲央行預估，2026年歐元區國內生產毛額（GDP）成長率為0.9%，低於去年12月預測的1.2%。

歐洲央行也將今年通膨預測上調至2.6%，高於去年12月預估的1.9%。

通膨 歐元區 成長率 央行

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