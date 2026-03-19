快訊

晚安小雞自導自演在柬埔寨入獄今晚遣返回台 因通緝身分遭警方帶走

「拖吊蟑螂」坑殺車主撈百萬！首腦「小崔」遭拘提 檢方諭令30萬交保

運輸全球20%石油與天然氣 路透指伊朗擬對荷莫茲海峽收過境費

聽新聞
0:00 / 0:00

英國央行維持利率不變 慎重看待中東戰事

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導
英國央行決議維持基準利率於3.75%不變。歐新社
英國央行決議維持基準利率於3.75%不變。歐新社

英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England，BOE）今天決議維持基準利率於3.75%不變、符合市場預期，央行現正緊盯中東戰爭推升能源價格勁揚，將對通膨前景造成何種影響。

法新社報導，英國央行總裁貝里（Andrew Bailey）表示：「中東戰爭推升全球能源價格上漲。若戰爭持續下去，將使家庭能源成本升高。」

英格蘭銀行貨幣政策委員會所有9位成員全票通過維持利率不動，為2021年9月以來首次無異議通過一項決議。基於幾個主要國家央行在中東戰爭期間審慎以待，BOE這次決策符合市場預期。

歐洲中央銀行（ECB）將於今天稍後公布利率決策，外界也預期ECB將維持借款成本不變。

伊朗戰爭爆發前，分析師認為英國央行3月降息幾乎成定局，因為通膨率預料降至趨近央行設定的2%目標。

英國央行今天示警，「由於經濟遭受新衝擊，短期內通膨率可能升高」。

央行發布聲明說已「準備好採取行動」，因應任何通膨飆升的情況。

ECB 伊朗戰爭 通膨 英國 央行

延伸閱讀

楊金龍：第2季為貨幣政策關鍵觀察期 基調朝緊縮前進

油價飆漲恐推升通膨 日本央行決議利率不變

日銀如預期維持利率不變於0.75% 仍暗示有升息空間

（經濟會員內容不上線） 超級央行周 升降息的考量

相關新聞

預測全球AI算力最佳工具竟是台企月報 高燦鳴：能看到科技業趨勢

知名科技作家高燦鳴表示，台灣企業每月發布的財報，不只是預測全球AI算力產出的重要領先指標，也從能從中看到整體科技業趨勢，讓他能在追蹤電子科技供應鏈時取得優勢。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

英國央行維持利率不變 慎重看待中東戰事

英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England，BOE）今天決議維持基準利率於3.75%不變、符合市場預期，央行...

越南祭緊急措施降油價 戰事持續恐下修經濟成長

中東衝突導致能源價格飛漲，各國搶油大作戰。越南日前油價上漲，加油站大排長龍，在政府祭出一系列緊急措施後，油價下調，車潮回...

韓元兌美元失守1500韓元大關 跌破17年來新低

受美伊戰火升溫、國際油價飆升與美元走強等影響，韓元兌美元今天收盤失守1500韓元大關，跌破金融危機之後、17年以來新低。...

美伊開火韓銀盼穩定預期通膨 嚴密監控不確定性

在美伊戰爭、國際油價飆升的危機下，韓國銀行首席經濟學家李宰元今天表示，韓銀會嚴密監控外部不確定性，將穩定預期通膨視為首要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。