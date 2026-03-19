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英國央行維持利率不變 慎重看待中東戰事
英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England，BOE）今天決議維持基準利率於3.75%不變、符合市場預期，央行現正緊盯中東戰爭推升能源價格勁揚，將對通膨前景造成何種影響。
法新社報導，英國央行總裁貝里（Andrew Bailey）表示：「中東戰爭推升全球能源價格上漲。若戰爭持續下去，將使家庭能源成本升高。」
英格蘭銀行貨幣政策委員會所有9位成員全票通過維持利率不動，為2021年9月以來首次無異議通過一項決議。基於幾個主要國家央行在中東戰爭期間審慎以待，BOE這次決策符合市場預期。
歐洲中央銀行（ECB）將於今天稍後公布利率決策，外界也預期ECB將維持借款成本不變。
在伊朗戰爭爆發前，分析師認為英國央行3月降息幾乎成定局，因為通膨率預料降至趨近央行設定的2%目標。
英國央行今天示警，「由於經濟遭受新衝擊，短期內通膨率可能升高」。
央行發布聲明說已「準備好採取行動」，因應任何通膨飆升的情況。
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