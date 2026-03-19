快訊

晚安小雞自導自演在柬埔寨入獄今晚遣返回台 因通緝身分遭警方帶走

「拖吊蟑螂」坑殺車主撈百萬！首腦「小崔」遭拘提 檢方諭令30萬交保

運輸全球20%石油與天然氣 路透指伊朗擬對荷莫茲海峽收過境費

聽新聞
0:00 / 0:00

預測全球AI算力最佳工具竟是台企月報 高燦鳴：能看到科技業趨勢

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
高燦鳴表示，台灣企業的月報，是觀察、預測全球AI算力產出的重要領先指標。路透
高燦鳴表示，台灣企業的月報，是觀察、預測全球AI算力產出的重要領先指標。路透

知名科技作家高燦鳴表示，台灣企業每月發布的財報，不只是預測全球AI算力產出的重要領先指標，也從能從中看到整體科技業趨勢，讓他能在追蹤電子科技供應鏈時取得優勢。

高燦鳴在自己成立的Culpium平台上寫道，他能深入解析台灣AI供應鏈，原因之一是台灣證券法規定，所有上市公司皆須在隔月10號之前，發布每月財報。更棒的是，每月財報的資訊呈現方式很有系統。他不知道還有哪個國家要求定期揭露標準化財報。

有鑑於此，台灣能對全球的需求狀態，提供最出色、最一致、最深入的領先指標，不只在AI算力方面，也涵蓋整體科技領域，還有幾個傳統產業，如鞋業、服飾業、運動用品業。每月發布的財報，能讓人在正式季報出爐前的幾周、甚至幾個月，先一窺端倪。

高燦鳴指出，台灣與日本、南韓不同的另一特點是，台灣幾乎沒有垂直整合的財團，台灣企業現今多採水平整合，鴻海是少數例外。這表示追蹤每月銷售，能讓人清楚看到不同層級的供應鏈。Sony和三星就比較難辦到，必須詳細研究季報，了解各部門對營收的貢獻。

他說，可以從發布產品回推整個供應鏈。比方說，輝達和超微（AMD）銷售晶片和伺服器，伺服器由鴻海、緯創、緯穎生產，伺服器的半組裝零件由技嘉、訊凱等供應，但這些公司都須先向台積電、華邦電等取得晶片等。追尋整體產業趨勢，是供應鏈分析的謀生之道。

傳統產業 台積電 上市公司 AI 輝達

延伸閱讀

AI伺服器電力需求翻倍！專家點名看好「日電貿、鈺邦」：被動元件迎新循環

華碩搶吃主權AI商機 伺服器事業群IS BG「射高標」將併邊緣運算單位

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

美股早盤／油價一度漲至119美元 指數盡墨 美光摔5%

中東戰火升溫，波斯灣有多個重要的能源設施遭襲，推升油價，加上市場憂慮央行將被迫緊縮貨幣政策、來壓抑通膨，美股四大指數19日早盤全數走低。

英國央行維持利率不變 慎重看待中東戰事

英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England，BOE）今天決議維持基準利率於3.75%不變、符合市場預期，央行...

預測全球AI算力最佳工具竟是台企月報 高燦鳴：能看到科技業趨勢

知名科技作家高燦鳴表示，台灣企業每月發布的財報，不只是預測全球AI算力產出的重要領先指標，也從能從中看到整體科技業趨勢，讓他能在追蹤電子科技供應鏈時取得優勢。

越南祭緊急措施降油價 戰事持續恐下修經濟成長

中東衝突導致能源價格飛漲，各國搶油大作戰。越南日前油價上漲，加油站大排長龍，在政府祭出一系列緊急措施後，油價下調，車潮回...

韓元兌美元失守1500韓元大關 跌破17年來新低

受美伊戰火升溫、國際油價飆升與美元走強等影響，韓元兌美元今天收盤失守1500韓元大關，跌破金融危機之後、17年以來新低。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。