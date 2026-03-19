預測全球AI算力最佳工具竟是台企月報 高燦鳴：能看到科技業趨勢

知名科技作家高燦鳴表示，台灣企業每月發布的財報，不只是預測全球AI算力產出的重要領先指標，也從能從中看到整體科技業趨勢，讓他能在追蹤電子科技供應鏈時取得優勢。

高燦鳴在自己成立的Culpium平台上寫道，他能深入解析台灣AI供應鏈，原因之一是台灣證券法規定，所有上市公司皆須在隔月10號之前，發布每月財報。更棒的是，每月財報的資訊呈現方式很有系統。他不知道還有哪個國家要求定期揭露標準化財報。

有鑑於此，台灣能對全球的需求狀態，提供最出色、最一致、最深入的領先指標，不只在AI算力方面，也涵蓋整體科技領域，還有幾個傳統產業，如鞋業、服飾業、運動用品業。每月發布的財報，能讓人在正式季報出爐前的幾周、甚至幾個月，先一窺端倪。

高燦鳴指出，台灣與日本、南韓不同的另一特點是，台灣幾乎沒有垂直整合的財團，台灣企業現今多採水平整合，鴻海是少數例外。這表示追蹤每月銷售，能讓人清楚看到不同層級的供應鏈。Sony和三星就比較難辦到，必須詳細研究季報，了解各部門對營收的貢獻。

他說，可以從發布產品回推整個供應鏈。比方說，輝達和超微（AMD）銷售晶片和伺服器，伺服器由鴻海、緯創、緯穎生產，伺服器的半組裝零件由技嘉、訊凱等供應，但這些公司都須先向台積電、華邦電等取得晶片等。追尋整體產業趨勢，是供應鏈分析的謀生之道。