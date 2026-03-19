越南祭緊急措施降油價 戰事持續恐下修經濟成長

中東衝突導致能源價格飛漲，各國搶油大作戰。越南日前油價上漲，加油站大排長龍，在政府祭出一系列緊急措施後，油價下調，車潮回歸正常。然專家分析，若戰爭持續，最壞情況下，越南今年經濟成長率恐不到7.5%。

美國和以色列對伊朗的戰爭已持續3週，荷莫茲海峽通行量急劇下降，能源危機延燒亞洲各國，面臨嚴重的石油短缺。

相較越南首都河內8日前後的加油站車潮，近日市中心加油站排隊人數已回歸正常。過去車潮最多時，大型加油站需排1到2小時；現在使是接近下班尖峰，也僅需約15分鐘即可完成。

越南燃油價格3月初一度飆漲，汽油漲幅約30%，柴油則約40%，但在政府祭出一系列措施，包括10日宣布啟動逾2億美元燃油穩定基金後，油價已見調降。

加油民眾阿鸞（Loan）告訴中央社，目前情況已回歸正常，油價也從之前每公升2萬9000到3萬越南盾（約台幣35元），調降至約2萬6000越南盾（約新台幣31元）。

越通社報導，為避免油價暴漲或缺油，越南政府已採取應急措施，包括取消燃料進口關稅、取消針對消費者的石油產品環境保護稅、鼓勵民眾居家辦公節省能源。

政府已指示各銀行向燃油貿易商提供融資，以便他們能夠購買更多燃油。當局考慮擴大國家石油儲備，並警告各航空公司，由於航空燃油進口量下降，可能需要減少航班。

此外，越南政府也透過外交管道接洽日本、南韓，以及科威特、阿聯酋等中東國家，尋求釋放戰略儲油支援。

路透社報導，根據越南工業貿易部一份數據，越南國內原油產量預計將在未來逐漸下降，依賴進口將會增加。

越南海關數據則顯示，國內產量下降將進一步增加依賴進口，去年越南進口量增加5.3%，達到1420萬噸。越南去年進口的原油約80%來自科威特，目前則因荷莫茲海峽關閉而凍結。

越南銀行學院銀行研究所所長陳越勇（Tran VietDung）向越南英語投資雜誌The Investor VafieMagazine指出，越南目前依賴進口能源，對全球能源價格波動十分敏感。

中東地緣政治緊張局勢加劇全球能源市場的波動，增加了油價上漲可能透過匯率、商品成本和輸入性通膨對越南經濟成長和通膨造成壓力的風險。

目前越南物價並未明顯波動。店家阿玲（Linh）說，物價有稍微漲一些，但不多，是民眾荷包可承受的範圍，「而且我相信政府會控制油價和物價，所以不會太擔心」。

陳越勇分析，越南未來通膨與經濟成長有3種趨勢。在樂觀情境下，若緊張局勢迅速緩和，油價在每桶75至85美元波動，「對越南經濟的影響主要為短期，通膨只會小幅上升，經濟成長可能保持相對穩定」。

一般情境下，若油價在每桶85至95美元左右維持數月，運輸和海運保險成本上升。可能會助升越南通膨約0.3至0.6個百分點，經濟成長將面臨下行壓力。

而在衝突持續的情況下，油價將超過每桶100美元，經濟衝擊將相當顯著。「能源和物流成本的上漲將同時推高通膨並削弱經濟成長」。陳越勇表示，據估計，油價每上漲10美元，就可能導致國內生產毛額（GDP）成長率下降約20至30個基點（basis point）。

日本三菱日聯金融集團（MUFG）分析師麥可．溫（Michael Wan）則認為，若荷莫茲海峽交通持續中斷，越南將面臨停滯性通膨（Stagflation）衝擊，即石油和能源成本上漲，抑制經濟增長並推高通膨。

該集團估計，油價每桶上漲10美元，越南GDP將下降0.2個百分點，通膨率將上升最多0.4個百分點；在極端情況下，今年越南經濟成長率可能低於7.5%。