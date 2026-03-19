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韓元兌美元失守1500韓元大關 跌破17年來新低

中央社／ 首爾19日專電
受美伊戰火升溫、國際油價飆升與美元走強等影響，韓元兌美元今（19）日收盤失守1500韓元大關，跌破金融危機之後、17年以來新低。路透社
受美伊戰火升溫、國際油價飆升與美元走強等影響，韓元兌美元今（19）日收盤失守1500韓元大關，跌破金融危機之後、17年以來新低。路透社

受美伊戰火升溫、國際油價飆升與美元走強等影響，韓元兌美元今天收盤失守1500韓元大關，跌破金融危機之後、17年以來新低。總統李在明也強調，目前是「經濟戰時狀態」。

根據韓聯社報導，韓元兌美元今天日間交易收盤價（下午3時30分為基準）為1501韓元，較前一日差距17.9韓元。以日間收盤價計算，匯率數字為2009年3月10日（1511.5韓元）以來最高水準。

報導指出，以色列空襲伊朗最大天然氣田等設施，伊朗則對卡達主要天然氣設施發動報復攻擊，導致衝突升級，國際油價大幅上漲。

新韓銀行經濟學家金書在（音譯）表示，「韓國能源淨進口國，且相當部分能源來自中東，因此中東戰事勢必會為匯率帶來高度波動。」友利銀行經濟學家朴炯重表示，近期高油價擴大了能源進口所需的美元結算需求，進一步加劇原有的供需失衡。

對於近期加劇的中東態勢，根據韓聯社報導，韓國總統李在明今天在青瓦台主持首席幕僚會議時表示，因為難以預測戰爭將持續到何時，要求青瓦台及所有政府部門須意識到當前屬於「經濟戰時狀態」，採取嚴正應對態度。

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