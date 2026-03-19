卡達LNG生產樞紐遇襲 歐洲天然氣價格一度飆漲35%

中東戰火持續延燒，全球經濟面臨嚴峻威脅。穆迪分析首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）警告，伊朗衝突推升油價，正與美國勞動市場轉弱交互作用，使美國經濟再次面臨「嚴重的衰退威脅」。於此同時，亞洲各國首當其衝承受能源與財政的雙重壓力。

2026-03-19 14:45