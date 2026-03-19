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卡達LNG生產樞紐遇襲 歐洲天然氣價格一度飆漲35%
中東地區重要能源設施再次遇襲，包括卡達液化天然氣（LNG）生產樞紐受到重大損害後，歐洲天然氣價格今天一度飆漲35%。
法新社報導，一般視為歐洲基準天然氣價格的荷蘭天然氣交易中心（Dutch TTF）天然氣價格今天一度飆漲至74歐元，隨後漲幅稍微收斂。
伊朗兩波攻擊使卡達LNG樞紐拉斯拉凡工業市（RasLaffan Industrial City）受到「重大損害」，再次引發能源供應疑慮。
此外，沙烏地阿拉伯國防部表示，1架無人機墜落在紅海港口揚布（Yanbu）工業區的薩姆雷夫（Samref）煉油廠，現正評估相關損失。
沙烏地國防部稍早於社群平台X發文說，軍方攔截1枚以該港口為目標的彈道飛彈。
這座煉油廠由沙烏地阿拉伯石油公司（SaudiAramco）及美商埃克森美孚（ExxonMobil）旗下一家子公司共同持有。
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