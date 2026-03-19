美伊開火韓銀盼穩定預期通膨 嚴密監控不確定性

在美伊戰爭、國際油價飆升的危機下，韓國銀行首席經濟學家李宰元今天表示，韓銀會嚴密監控外部不確定性，將穩定預期通膨視為首要任務，採取謹慎貨幣政策，但也不宜過度悲觀。

韓國銀行首席經濟學家、經濟研究院長李宰元（音譯）今天在外媒研討會上表示，由於韓國製造業占比高，能源價格與物流費用的變動會直接對生產與出口造成影響。他提到，「由於韓國對外開放程度高，只要全球避險情緒擴散，匯率與金融市場的反應可能會非常迅速。」

李宰元指出，韓國銀行目前將穩定「預期通膨」視為最首要任務，如果油價上漲不只是暫時現象，進而刺激了民眾對物價上漲的預期心理，這將引發要求調薪或服務價格調漲等「二次波及效果」。

李宰元強調，韓國銀行將嚴密監控外部不確定性，並在穩定物價與維持經濟復甦力道之間，採取尋求平衡點的謹慎貨幣政策。

李宰元也提及，雖然中東事態有可能在短期內平息，但長期的可能性也無法排除，「這次衝擊絕非可以輕視的問題，我們必須保持高度警覺，並做好準備應對最壞情況，但現階段過度悲觀的預測也非上策，會萎縮經濟信心。」

雖然充滿不確定性，不過李宰元表示，現今全球經濟與韓國經濟的條件，與1970年代石油危機時期、2022年俄烏戰爭爆發時都有顯著差異，「主要國家的能源效率已較過去大幅提升，通膨環境與政策條件也完全不同，韓國當局的應變經驗也已有累積。」