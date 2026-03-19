伊朗狂炸波灣能源設施、油價急漲 亞股走跌

伊朗今天對波斯灣各地能源基礎設施發動攻擊，並警告將對南帕爾斯天然氣田遇襲一事進行報復，導致能源價格飆升，美股收低，亞股同步走跌。

法新社報導，伊朗南帕爾斯（South Pars）氣田勘稱全球最大天然氣田，由伊朗和卡達共享。在伊朗威脅攻擊波斯灣能源設施之際，布蘭特原油（Brent）一度飆破115美元，西德州中級原油（WTI）也短暫漲破100美元。

伊朗對卡達境內的全球最大液化天然氣樞紐拉斯拉凡工業市（Ras Laffan Industrial City）發動飛彈攻擊，造成重大損害並引發市場對通膨的憂慮。

隨著市場對能源供應中斷的擔憂持續升溫，歐洲天然氣價格飆升逾30%，布倫特原油上漲7%。

伊朗對卡達發動攻擊的同時，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）表示，飛彈攔截掉落的碎片促使阿布達比一處天然氣設施暫停運作，科威特則有兩座煉油廠遭無人機攻擊。

國際原子能總署（IAEA）表示，伊朗當局通報國內唯一運作中的核電廠遇襲，但未受到損害。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在社群平台X表示，攻擊南帕爾斯天然氣田「將使局勢複雜化，恐帶來難以控制的後果，影響範圍可能波及全球」。

緊張局勢升溫也加劇股市拋售潮，先前因科技股表現強勁而走高的市場受到衝擊。東京股市重挫超過3%，首爾跌逾2%，香港、上海、雪梨、新加坡、台北、威靈頓、孟買、馬尼拉及曼谷股市亦同步下挫。