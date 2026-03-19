快訊

不滿卓榮泰赴日看球太高調 傳日本高層震怒？日台交流協會：日方沒有評論

南藝大音樂系爆教師「成績霸凌」！家長批評分黑箱 提告求償250萬

影／川普知情？以軍炸能源命脈 專家稱伊朗沒理由降溫：恐續戰到5月

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗狂炸波灣能源設施、油價急漲 亞股走跌

中央社／ 香港19日綜合外電報導
中東緊張局勢升溫也加劇股市拋售潮，先前因科技股表現強勁而走高的市場受到衝擊，其中首爾跌逾2%。歐新社
中東緊張局勢升溫也加劇股市拋售潮，先前因科技股表現強勁而走高的市場受到衝擊，其中首爾跌逾2%。歐新社

伊朗今天對波斯灣各地能源基礎設施發動攻擊，並警告將對南帕爾斯天然氣田遇襲一事進行報復，導致能源價格飆升，美股收低，亞股同步走跌。

法新社報導，伊朗南帕爾斯（South Pars）氣田勘稱全球最大天然氣田，由伊朗和卡達共享。在伊朗威脅攻擊波斯灣能源設施之際，布蘭特原油（Brent）一度飆破115美元，西德州中級原油（WTI）也短暫漲破100美元。

伊朗對卡達境內的全球最大液化天然氣樞紐拉斯拉凡工業市（Ras Laffan Industrial City）發動飛彈攻擊，造成重大損害並引發市場對通膨的憂慮。

隨著市場對能源供應中斷的擔憂持續升溫，歐洲天然氣價格飆升逾30%，布倫特原油上漲7%。

伊朗對卡達發動攻擊的同時，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）表示，飛彈攔截掉落的碎片促使阿布達比一處天然氣設施暫停運作，科威特則有兩座煉油廠遭無人機攻擊。

國際原子能總署（IAEA）表示，伊朗當局通報國內唯一運作中的核電廠遇襲，但未受到損害。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在社群平台X表示，攻擊南帕爾斯天然氣田「將使局勢複雜化，恐帶來難以控制的後果，影響範圍可能波及全球」。

緊張局勢升溫也加劇股市拋售潮，先前因科技股表現強勁而走高的市場受到衝擊。東京股市重挫超過3%，首爾跌逾2%，香港、上海、雪梨、新加坡、台北、威靈頓、孟買、馬尼拉及曼谷股市亦同步下挫。

卡達 基礎設施 天然氣價格 亞股 伊朗 原油

延伸閱讀

為何如此重要？伊朗南帕爾斯氣田遇襲 中東戰事大幅升級全球影響一次看

全球最大氣田挨炸 伊朗戰事進入互毀能源新階段

中東戰爭第19天／伊朗能源設施遇襲油價漲 最新發展一次看

伊朗襲卡達能源樞紐報復 矢言攻擊波斯灣油氣目標

相關新聞

伊朗戰事衝擊經濟！歐亞陷補貼兩難 美衰退機率逼50%

中東戰火持續延燒，全球經濟面臨嚴峻威脅。穆迪分析首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）警告，伊朗衝突推升油價，正與美國勞動市場轉弱交互作用，使美國經濟再次面臨「嚴重的衰退威脅」。於此同時，亞洲各國首當其衝承受能源與財政的雙重壓力。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

美伊開火韓銀盼穩定預期通膨 嚴密監控不確定性

在美伊戰爭、國際油價飆升的危機下，韓國銀行首席經濟學家李宰元今天表示，韓銀會嚴密監控外部不確定性，將穩定預期通膨視為首要...

伊朗狂炸波灣能源設施、油價急漲 亞股走跌

伊朗今天對波斯灣各地能源基礎設施發動攻擊，並警告將對南帕爾斯天然氣田遇襲一事進行報復，導致能源價格飆升，美股收低，亞股同...

中東重要能源設施又被炸 布蘭特原油一度飆上每桶117美元

在多座中東最重要能源設施遭到攻擊後，布蘭特原油19日盤中一度飆升至每桶117美元。市場日益擔憂這場已爆發近三周的衝突，可能會帶來更嚴重的衝擊。

中東戰火影響整體經濟 南韓學者示警更危險「二次衝擊」

美伊戰爭導致全球油價上漲，韓國經濟專家表示，這次戰爭影響的並非單純油價，因為經濟體特性，韓國更是首當其衝，現在更要注意的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。