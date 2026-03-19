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油價飆漲恐推升通膨 日本央行決議利率不變
日本中央銀行今天決議維持基準利率不變。日銀表示，受到中東戰爭導致「近期原油價格上漲」影響，預期通膨將會攀升。日銀總裁植田和男指出，油價飆漲恐衝擊日本經濟。
法新社報導，日本中央銀行日本銀行（Bank ofJapan）今天結束為期2天的決策會議，會中決議維持基準利率0.75%不變，符合市場預期。此舉正值日本政府推出緊急補助計畫，以抑制汽油價格之際。
日本是全球第4大經濟體，高達95%的原油進口仰賴中東地區。雖在政府措施以及包含稻米在內的食品價格回落，日本消費者物價指數（CPI）漲幅一度放緩至2%以下，但日銀官員警告：「受近期原油價格上漲影響，預期物價漲幅將面臨上升壓力。」
民眾對物價上漲的不滿，是導致前首相石破茂下台的主因之一，而高市早苗去年10月上任後，矢言解決通膨問題。
日本內閣官房長官木原稔表示，日本正與七大工業國集團（G7）及國際能源總署（IEA）協調，以「確保汽油等石油產品在任何情況下供應不會中斷」。
日銀總裁植田和男今天指出，伊朗戰爭引發的國際油價漲勢，恐對日本經濟造成衝擊。
植田在記者會上表示，油價上漲不僅會推升能源價格，進而帶動通膨升溫，更強調中東衝突的後續發展，將是決定未來升息時機的「關鍵重點」。
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