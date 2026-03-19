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中東局勢衝擊油價能源 新加坡通膨前景受牽動

中央社／ 新加坡19日專電

中東局勢牽動油價，新加坡高度依賴進口能源，通膨前景受關注。新加坡分析師指出，在油價大幅上漲前，2026年通膨可能因去年物價基期而略微上升，而油價衝擊則會明顯促升通膨，待觀察的是漲幅大小及持續時間。

新加坡總理黃循財17日出訪日本，這是他就職以來首次正式訪問日本。黃循財18日回答隨行媒體提問中東局勢相關議題。他指出，撇開軍事行動不談，重點在於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是否會持續封閉；若荷莫茲海峽長期封閉，將嚴重衝擊全球經濟，甚至讓全球經濟走入低迷甚至衰退，這也是新加坡最擔心的情況。

黃循財訪日期間，與日方宣布建立戰略夥伴關係，深化綠色轉型與能源領域合作。他表示，新加坡與日本依賴進口液化天然氣，可深化在低碳能源領域的合作。新加坡約95%發電依賴天然氣，而這些天然氣需從海外進口。中東是全球主要的燃料生產地區，全球約25%的石油及19%液化天然氣（LNG）貿易，都需經由荷莫茲海峽運輸。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）資深分析師郭術甯（Rena Kwok）針對中東局勢牽動新加坡銀行業情勢發布報告。她今天告訴中央社，新加坡通膨前景將取決於油價衝擊的幅度與持續時間，這座城市國家幾乎完全仰賴進口能源與食物，成本上升將推高物價。

另一方面，她說，美國在區域內實施的關稅帶來通縮壓力，可能抑制商品價格上漲，而新加坡幣升值也將抵銷進口物價壓力；排除住宿及私人交通費用的央行核心通膨指標顯示1月年增率僅有1.0%，通膨壓力尚屬溫和。

郭術甯表示，在油價大幅上漲前，2026年的通膨可能因去年物價基期而略微上升，但不至於破壞整體平穩前景，而油價衝擊則會明顯促升通膨趨勢，待觀察的就是漲幅大小及持續時間。

隨著全球環境趨於不穩定，燃料供應中斷與價格波動的情況也更頻繁，新加坡為全球最大船舶加油樞紐之一，例如運抵新加坡的高硫船用燃油自中東戰事以來價格上漲超過40%。

主管新加坡能源與科技事務的新加坡人力部長陳詩龍日前表示，新加坡約一半的天然氣從東南亞周邊區域輸送至新加坡，這部分不受影響；同時分散液化天然氣的進口來源，不過度依賴中東，並已建立燃料儲備，然而，這些措施能確保新加坡擁有足夠能源應付需求，但仍預期未來幾個月電價可能上調。

軍事行動 黃循財 日本

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