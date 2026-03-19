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中東戰火影響整體經濟 南韓學者示警更危險「二次衝擊」

中央社／ 首爾19日專電
美伊戰爭導致全球油價上漲，南韓經濟專家表示，這次戰爭影響的並非單純油價，因為經濟體特性，南韓更是首當其衝，尤須注意因匯率、金融環境惡化等帶來第二波衝擊。歐新社
美伊戰爭導致全球油價上漲，南韓經濟專家表示，這次戰爭影響的並非單純油價，因為經濟體特性，南韓更是首當其衝，尤須注意因匯率、金融環境惡化等帶來第二波衝擊。歐新社

美伊戰爭導致全球油價上漲，韓國經濟專家表示，這次戰爭影響的並非單純油價，因為經濟體特性，韓國更是首當其衝，現在更要注意的是因匯率、金融環境惡化等帶來第二波衝擊。

近期美伊戰火衝擊國際能源市場，首爾大學國際學院教授李允修（音譯）今天在外媒研討會上表示，中東事態影響的並非單純油價上漲，而是整體能源供應鏈衝擊，「尤其韓國能源進口依賴度極高，加上金融市場結構，使我們在面對這類衝擊時顯得特別脆弱。」

李允修指出，根據近期經濟學界研究，當這類實質的供應中斷與運輸風險出現時，核心礦產的價格衝擊與長期的油價衝擊，對總體經濟指標所產生的負面效應會更加巨大且持久，而其中因為經濟體特性，韓國反應會更為敏感一點。

李允修也提到，在這之後更令人擔憂的是運輸、匯率及金融環境惡化所帶來的「第二波衝擊」。像韓國的半導體、汽車等核心產業，除了直接成本外，更要擔心因為電力、物流、匯率以及全球需求下滑而受影響。

李允修點出，過去只要油價上漲，政府通常採取調降燃料稅，或是對弱勢族群進行補貼的方式來減輕短期痛苦，「但無法從根本改變我國經濟體質，現在必須在高油價可能成為常態的假設下，採取結構性手段來提升整體產業的能源效率。」

其中「電價合理化」等敏感議題，李允修表示，現在已經到了無法再迴避的時刻，政府應該讓能源價格依循市場機制運作，同時由政府針對過程中產生的損害提供精準支援。

以色列 伊朗 美國 南韓 油價 能源 半導體 匯率

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