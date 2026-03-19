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伊朗戰事衝擊經濟！歐亞陷補貼兩難 美衰退機率逼50%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗戰事推升能源價格，歐亞經濟承壓，美國衰退風險升高。圖為南韓首爾加油站。路透
伊朗戰事推升能源價格，歐亞經濟承壓，美國衰退風險升高。圖為南韓首爾加油站。路透

中東戰火持續延燒，全球經濟面臨嚴峻威脅。穆迪分析首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）警告，伊朗衝突推升油價，正與美國勞動市場轉弱交互作用，使美國經濟再次面臨「嚴重的衰退威脅」。於此同時，亞洲各國首當其衝承受能源與財政的雙重壓力。

贊迪表示，即便在中東局勢動盪之前，穆迪分析的領先經濟指標模型已顯示，美國未來12個月內陷入衰退的機率達49%；在油價飆升背景下，該指標突破50%的關鍵門檻並不誇張。

他強調，歷史經驗顯示，除疫情外，二戰後每次衰退前幾乎都伴隨油價急升。美國汽油均價已從一個月前每加侖2.91美元升至3.63美元，壓縮家庭支出。他警告，若高油價持續數周以上，美國經濟衰退將「難以避免」。

在歐洲與亞洲，各國則面臨更直接的財政困境。從倫敦到曼谷，官員陷入兩難：是冒著觸怒債券投資人的風險，動用財政資源補貼民眾，還是選擇維持財政紀律，但承受高通膨帶來的政治壓力？

牛津經濟研究院首席歐洲經濟學家Angel Talavera指出，能源價格已成為選民最敏感議題，政治壓力遠比財政空間更關鍵，各國傾向出手干預。

部分國家已啟動短期措施，包括葡萄牙調降柴油稅、希臘限制燃料與民生商品利潤、南韓研議擴大能源補助。目前多屬針對性支出，尚未回到2022年大規模補貼水準。

但隨著伊朗報復攻擊卡達與沙烏地阿拉伯能源設施，全球供應中斷風險升高。分析認為，若衝突延續，各國可能被迫擴大支出甚至舉債，以對抗能源衝擊。

歐洲的壓力逐步浮現。2022年能源危機期間，歐盟補貼規模曾達3,970億歐元，英國兩年支出約750億英鎊。專家指出，若再度動用同等規模資源，「可行但代價沉重」。其中英國因債務高、成長疲弱，被視為最脆弱經濟體之一。

在亞洲，日本、南韓與台灣相對具備較強緩衝能力，三地普遍設有能源補貼或價格調節機制，且擁有較充足的外匯存底與融資管道，可在短期內吸收價格波動對民生與企業的衝擊。不過，高能源成本仍將對通膨與經濟成長形成壓力。

新興市場則承壓最深。泰國重新動用燃料基金補貼柴油，每日支出達數千萬美元；印尼考慮擴大補貼；孟加拉與巴基斯坦因高度依賴中東能源且財政脆弱，被視為風險最高的經濟體。

孟加拉 葡萄牙 經濟指標

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