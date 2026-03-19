那斯達克獲SEC批准 開啟證券代幣化試點

根據監管文件，美國證券管理委員會（SEC）今天批准那斯達克（Nasdaq）所提計畫，允許特定股票以代幣化形式進行交易及結算，這象徵區塊鏈結算方式向主流股票市場邁出重要一步。

路透社報導，隨著美國總統川普（Donald Trump）政府對加密貨幣監管趨於寬鬆，美國各股票交易所正加倍努力，希望在代幣熱潮中推動資本化。

這項新舉措將使投資人能選擇以傳統股票或區塊鏈代幣形式交易高量的股票，並透過存託信託公司（Depository Trust Company）進行結算。

那斯達克於去年9月向SEC提案，打算修正交易規則，讓掛牌股票及交易所買賣產品（ETP）可在其主市場以傳統方式或代幣化形式交易。

根據文件，初期可以代幣化交易的證券，僅限於羅素1000指數成分股，以及追蹤標普500指數和那斯達克100指數等的指數股票型基金(ETF)。

那斯達克的競爭業者、紐約證券交易所（NYSE）的母公司洲際交易所（Intercontinental Exchange），今年稍早也表示已開發出一套平台，可進行代幣化證券交易及區塊鏈上結算，目前正尋求監管部門審核通過。