因應台海和美中局勢！村田打造雙軌供應鏈 僅剩稀土待切割

蘋果（Apple）供應商村田製作所計劃未來三年將中國大陸的稀土供應鏈和其他事業做好切割，此舉也反映業界正加速擺脫地緣政治的糾葛。

村田製作所供應全球 40%的積層陶瓷電容器（MLCC）；這種被動元件負責調節電流，廣泛應用於 iPhone 到資料中心的各種裝置。

中島規巨 2020 年接任社長以來，因應美中兩大強權升高對立，村田已採取行動，打造兩套分別以美國和中國為核心的獨立供應鏈。中島日前接受英國金融時報訪問時表示，這項切割已「大致完成」，但「稀土是個例外」，仍得向中國大陸採購。

日本首相高市早苗去年就東京在台海衝突中可能扮演的角色發表評論，引發日中外交爭端，也凸顯了供應鏈獨立自主的必要性。

村田製作所表示，儘管北京發布了最新出口管制禁令，但目前仍能透過「現有採購管道及一定水位的庫存來滿足需求」。

去年，村田開始在大陸以外尋找符合條件的稀土新來源。中島指出，這些新來源必須經過村田及其客戶的元件測試；他估計，在進入量產階段前，其間的流程大約需時三年。

中島表示，受資料中心需求以及手機、穿戴式裝置和車輛等 AI 設備潛在成長的帶動，他預期MLCC市場將快速成長。

截至去年 3 月底的會計年度，村田製作所在中國大陸的事業約占營收 48%，原因之一是仍有大量 iPhone 在大陸生產。但這比率已低於 2021 年的 60%左右。

與此同時，由於任天堂和娛樂巨人Sony等客戶將生產線移往越南、柬埔寨及印度，以降低全球貿易緊張局勢帶來的風險，村田來自亞洲其餘地區的營收比率，已從 15% 攀升至 20%。

中島表示，村田製作所也為輝達（NVIDIA）在內的資料中心生產感測器和電池，目前面臨來自大陸同業的競爭。他指出，村田雖然在MLCC的高階市場維持領先地位，但他擔心此一優勢未來幾年會縮減，部分原因是日本和南韓同業公司的工程師被挖角。

中島認為，村田領先大陸競爭對手的「技術優勢」大約有 10 年。他說：「我們將努力維持至少三到四年的領先，這將是我們的安全門檻。」