滙豐傳未來幾年大裁員2萬人 執行長艾橋智擬靠AI精簡中後台

彭博引述知情人士報導，滙豐控股（HSBC）考慮未來幾年實施大規模裁員，最終可能影響約 2 萬個職位，相當於總人事 10% 左右。滙豐執行長艾橋智（Georges Elhedery）看好人工智慧（AI）將縮減中後台部門的規模，形同為AI重塑華爾街人力結構開了第一槍。

知情人士透露，全球服務中心不直接面對客戶的職位預料影響最深，不過相關評估仍處於初步階段。其中一人透露，相關討論在最近中東戰爭爆發前便已開始，目前尚未做出最終決定。

艾橋智 2024 年上任以來，便大刀闊斧實施結構改組，不僅裁減數千名員工，或出售，或合併、或結束若干單位。截至 2025 年底，滙豐員工總數約為 21 萬人。

知情人士說，評估範圍也包括滙豐將遇缺不補，但目前尚未定案。另一位知情人士指出，也可能透過出售或退出某些事業來精簡員額。

據彭博行業研究（BI）去年報告指出，隨著 AI 蠶食目前由人工執行的任務，全球銀行業未來三到五年內將裁減多達 20 萬個職位。報告顯示，受訪的資訊長和技術長預料，平均員額淨減幅為 3%。

知情人士透露，滙豐裁員將是為期三到五年的中期計畫的一環。

因應本地和國際業者的競爭之際，艾橋智也試圖推動文化轉型，轉向更具華爾街文化的薪酬模式，讓表現優異者分到最多獎金，同時汰換表現不佳的員工。

艾橋智也強化前任留下的「轉向亞洲」策略，將香港子公司恒生銀行私有化，這是押注亞洲金融中心成長的一記豪賭。

滙豐最近表示，今年上半年將達成 15 億美元的撙節目標，比原定時程提早了半年。

滙豐財務長郭珮瑛(（Pam Kaur）周三在摩根士丹利研討會上表示，滙豐看到利用 AI 降低成本並提高員工生產力的契機。她表示，滙豐可將 AI 導入客戶服務中心、KYC（認識客戶）團隊及交易監控等領域，提升營運的成本效益。