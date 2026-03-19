蘋果在陸殺出重圍！手機銷量逆勢飆23% 安卓漲價變神助攻

蘋果公司（Apple）今年頭九周在中國的智慧手機銷售激增23%，在整體市場下滑、部分安卓（Android）手機品牌因記憶體晶片成本上升而漲價的情況下，逆勢突圍。

根據市場研究公司Counterpoint周四發布的數據，今年1月到3月初，中國整體智慧手機市場較去年同期萎縮4%，即便年初政府推出補貼措施，也無法有效提振疲弱的消費需求。

蘋果的成長主要受惠於電商平台的折扣優惠，以及iPhone 17入門款機型符合國家補貼資格。

Counterpoint報告指出，蘋果對供應鏈的高度掌控，使其較競爭對手更能抵擋記憶體晶片成本飆升的壓力。Counterpoint預期，在競爭對手紛紛調漲價格的同時，蘋果可望維持現有定價。

Counterpoint分析：「蘋果不太可能跟進調價，反而會自行吸收部分利潤壓力，藉此擴大市占率。」

受記憶體晶片成本上揚影響，中國安卓手機品牌OPPO和vivo已宣布調漲部分現有機型價格，新售價將於本月上路。Counterpoint指出，此舉一方面是反映成本壓力，另一方面也在測試市場對價格的接受度，為下一代新機定價策略做準備。

Counterpoint也提到，華為因依賴成本低於國際記憶體晶片廠的國產供應商，能在晶片價格上漲之際保有成本優勢，並可能利用這項利基，在中低階市場搶攻更多市占。

中國智慧手機市場預計3月至5月間仍面臨壓力，但到了6月初，隨著618購物節來臨，受惠於促銷活動，市場可望獲得喘息。

記憶體晶片成本帶來的壓力恐在2026年全年持續擴大，迫使手機品牌業者在成本控管、利潤維持與出貨目標之間，做出更艱難的取捨。