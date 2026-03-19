中東戰火嚇跌銅價！今年漲幅蒸發 工業金屬全面重挫

銅價跌勢擴大，已回吐今年以來所有漲幅。這種工業金屬第1季行情劇烈反轉，從1月底每噸逾1.45萬美元歷史高點，一路下滑至本周約1.22萬美元附近。工業金屬全面承壓。

中東戰火升溫成為主要導火線。以色列襲擊伊朗南帕爾斯氣田，伊朗則報復性打擊全球最大液化天然氣廠，推升能源價格並加劇全球經濟受損疑慮，倫敦金屬交易所（LME）金屬普遍下跌。最新衝突促使美國總統川普敦促降溫，但戰事短期內仍無解，油價持續攀升，布蘭原油最新價格是上漲逾4%至每桶112.64美元，這使得包括工業大宗商品在內的風險資產面臨沉重賣壓。

五礦期貨基本金屬研究主管吳坤金指出，這反映市場對經濟與通膨的擔憂，「原油價格維持在高檔時間愈長，對通膨的推升效果就愈明顯。油價上漲不一定意味利率會上調，但確實提高這種可能性。」

銅價本月已累計下跌逾8%。截至周四上海時間上午11時15分，銅價下跌1%至每噸12,274美元，為去年12月以來最低。

市場同時權衡供應中斷風險與需求轉弱壓力：一方面，戰事可能干擾供應，尤其鋁市場；另一方面，若衝突引發更廣泛的經濟放緩，將進一步衝擊全球製造業活動。早在美國與以色列攻擊伊朗之前，中國金屬需求已顯疲弱。

不過，價格回落也可能吸引部分買盤回流，特別是先前因價格過高而卻步的中國大陸買家。此前中國鋁與銅的庫存已升至歷史高點。吳坤金指出，價格修正有助於後續去化庫存。

其他金屬方面，鋁價下跌0.4%至每噸3,386.5美元，但今年仍累計上漲13%；鋅、鎳與錫同步走弱。