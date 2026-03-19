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韓國致力發展量子技術 台灣是有魅力合作夥伴

中央社／ 首爾19日專電

韓國科學技術資訊通訊部今天針對量子科學未來計畫進行簡報說明，第一次長具赫彩表示，韓國目標在2035年成為量子強國，也提到像是半導體發達的台灣，是很有魅力的合作夥伴。

韓國目前除了AI技術，也致力於發展量子科學技術，並稱量子科學為「Next-AI」。具赫彩表示，目前美國、中國、歐盟、日本等，都在針對量子科學技術進行產業化與技術開發，韓國在大約2年前也制定「量子科學技術與產業振興法」。

具赫彩說明，量子技術在超高速運算、極高可靠性資安、超精密測量等方面，還有各種防範駭客、資訊安全等領域中，正備受矚目。具赫彩指出，具體來說在生技、金融、物流、國防等領域，也正在一點一點地進行應用。

不過具赫彩坦言，目前在量子技術方面，韓國與其他主要先進國家相比，在投資或人力方面，因為才剛起步確實有所不足。他強調，「我們雖然起步較晚，但應該能更快速地確保我們特有的優勢」。

具赫彩提出3大具體方向，包括透過快速強化硬體與軟體的製造能力，進行技術追趕並迅速搶占市場；第二個是為了能進入各種組件要素所需的全球核心供應鏈，會做好國際合作；最後就是將重點放在研究、產業及人才培育等部分。

人才方面，目前韓國所需的量子技術人力達2616人，不過目前現況僅595人，具赫彩指出，目標是培育1萬名量子人才；技術方面則目標在2035年製造出世界第一的量子晶片，也設立了在2030年前使用「無GPS導航系統」等中短期目標。

具赫彩回答中央社記者提問時表示，韓國目前在半導體代工或晶片生產等方面，正與台灣進行多樣化合作，「在量子領域，很多技術都與半導體晶片非常相似，所以我們認為，擁有這類基礎半導體晶片代工基礎建設的國家，特別是像台灣，將會是非常具吸引力的合作夥伴」。

歐盟 中央社 半導體

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