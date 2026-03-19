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日銀如預期維持利率不變於0.75% 仍暗示有升息空間

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本銀行（央行）周四一如預期將基準利率維持不變於 0.75%。美聯社
日本銀行（央行）周四一如預期將基準利率維持不變於 0.75%。美聯社

日本銀行（央行）周四一如預期將基準利率維持不變於 0.75%。聲明中將中東局勢列入風險因素，但並未調整通膨展望，也暗示未來幾個月仍有可能升息。

這項決議以 8 比 1 的票數通過，審議委員高田創連續兩次會議投下反對票，他主張應調升利率。

日銀公布決議後，日圓維持升值0.1%至 159.66日圓兌 1 美元。日圓周三紐約在交易一度貶值到 159.90 ，引發財務大臣再次發出警告，表示不排除進場干預以穩定匯率。

伊朗戰事讓日銀陷入兩難，油價飆漲恐在成本衝擊整體經濟前先推升通膨，進而拖累企業活動和消費。

日銀在會後聲明中說：「經濟前景的風險包括中東局勢的後續發展，以及原油價格的動向。」

聲明中還提到，唯一投下反對票的高田認為，「受海外情勢引發物價上漲的二輪效應影響，日本物價上漲的風險偏高」。

同時，日銀也重申一貫觀點，即物價走勢在本次預測期間的後半段將符合目標；若物價展望順利實現，委員會仍打算調升基準利率。

風險 紐約 物價

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