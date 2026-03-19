聽新聞
0:00 / 0:00
稱是黃仁勳超級粉絲！馬斯克：SpaceX和特斯拉將持續大規模採購輝達晶片
馬斯克周三晚上在 X 平台發文說，SpaceX AI和特斯拉（Tesla）預料會繼續大規模採購輝達（NVIDIA）晶片。
馬斯克說：「我是輝達和黃仁勳的超級粉絲（huge admirer）。」
他在 X 平台另發文說，新一代單顆 AI6 晶片的效能，效能可能足以媲美兩顆 AI5 系統單晶片。
AI5 主要優化 Optimus 機器人和 Robotaxi的 AI 邊緣運算，同時也可用於資料中心的訓練任務。
馬斯克1月曾表示，特斯拉的 AI5 晶片設計已接近完成，目前正投入 AI6 的研發工作。
據外媒報導，台積電目前以3奈米製程生產A15晶片。A16晶片則由三星以2奈米製程技術生產。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。