稱是黃仁勳超級粉絲！馬斯克：SpaceX和特斯拉將持續大規模採購輝達晶片

馬斯克周三晚上在 X 平台發文說，SpaceX AI和特斯拉（Tesla）預料會繼續大規模採購輝達（NVIDIA）晶片。

馬斯克說：「我是輝達和黃仁勳的超級粉絲（huge admirer）。」

他在 X 平台另發文說，新一代單顆 AI6 晶片的效能，效能可能足以媲美兩顆 AI5 系統單晶片。

AI5 主要優化 Optimus 機器人和 Robotaxi的 AI 邊緣運算，同時也可用於資料中心的訓練任務。

馬斯克1月曾表示，特斯拉的 AI5 晶片設計已接近完成，目前正投入 AI6 的研發工作。

據外媒報導，台積電目前以3奈米製程生產A15晶片。A16晶片則由三星以2奈米製程技術生產。