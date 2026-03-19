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Siri發展落後 為什麼蘋果仍靠AI賺了一票？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果從 App Store 生成式 AI 程式中賺取的收入，有四分之三來自 ChatGPT。美聯社
蘋果從 App Store 生成式 AI 程式中賺取的收入，有四分之三來自 ChatGPT。美聯社

蘋果（Apple）今年人工智慧（AI）相關營收可達突破 10 億美元，儘管在推動自有 AI 策略上面臨挑戰，但因iPhone在市場享有主導地位，仍在AI發展占有一定優勢。

以現今AI 標準來看，蘋果 Siri 聊天機器人還在原地踏步。但蘋果擁有其他 AI 競爭對手所欠缺的優勢：在行動裝置市場的主導地位。無論 OpenAI、Google、Anthropic 或 xAI 把聊天機器人做得多厲害，iPhone 仍是將這些服務推送給消費者的主要管道。

也就是說，這些廠商通常得支付「App Store 稅」，即第一年訂閱費用的 30%，之後每年則為 15%，不過各國費率略有不同。據分析公司 AppMagic統計，生成式 AI 應用程式（App）2025 年共支付了近 9 億美元的 App Store 手續費給蘋果。

AppMagic 數據顯示，蘋果從 App Store 生成式 AI 程式中賺取的收入，有四分之三來自 ChatGPT；其次是 xAI 的 Grok，約占 5%。蘋果來自生成式 AI 程式的收入從 2025 年 1 月的約 3,500 萬美元，一路成長到 8 月的高點 1.01 億美元。數據顯示，目前營業額已從巔峰回落，部分原因在於 ChatGPT 下載量有所下滑。

10 億美元占蘋果整體並不算大。然而，生成式 AI程式已成為蘋果服務事業的成長引擎。由於服務事業的成長速度超越硬體裝置，且毛利率更高，近年來一直是投資人關注的焦點。

蘋果多年來在更新 Siri 上陷入苦戰，也導致 AI 事業最高負責人詹安德里亞（John Giannandrea）去年離職。Siri 是建構在舊有的技術之上，能執行設定鬧鐘等基本任務，但無法記憶對話內容。最重要的是，Siri 無法像 ChatGPT 或其他現代聊天機器人那樣，進行深度研究或創作內容。

蘋果與 Google 已於1月宣布，今年即將推出的新版 Siri 將由 Gemini 提供技術支援。

應用程式 行動裝置 聊天機器人

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