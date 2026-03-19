美債全線挫跌、黃金跌破5,000美元 都因Fed鮑爾驚吐「沒排除升息」？

聯準會（Fed）已連續幾個月發出訊號，不保證接下來一定會降息，而在周三（18日）開會後，這項訊息終於完全傳達給債券交易人士，美國公債全線下跌，殖利率上揚。

此外，國際現貨金價同日重摔3.7%，跌破5,000美元大關，報4,818.50，觸及逾一個月低點，反映美元走強帶來影響。反映聯準會釋出的鷹派訊息，讓美元走強，接連衝擊金價走勢。

Fed主席鮑爾說，央行必須先看到通膨取得進展，才會進一步降低利率目標後，他甚至還提到，官員們討論到「下次行動可能是升息」的可能性，但鮑爾強調，「絕大多數與會者並不認為這是基本情況」。然而，他又補充說，「我們不會排除任何可能性」。

如此偏鷹的訊息，讓美國公債價格暴跌，短期殖利率飆升至自去年8月以來最高。鮑爾在央行連續第二次會議維持利率不變後對記者表示：「如果我們沒有看到（通膨）進展，那麼就不會有降息。」

表面上，決策官員仍維持今年降息一次的預測，然而，鮑爾的說法改變了交易人士的看法。利率市場現在顯示，即使只降息一次，機率也只剩下如擲硬幣一樣的50%。此外，中東戰爭、油價飆升只會增添更多不利因素。

在規模31兆美元的美國公債市場中，對Fed政策最敏感的2年期公債殖利率飆升多達10個基點，達到近3.78%，為七個月來最高。

10年期公債殖利率則一度上升多達7個基點至4.27%；30年期殖利率則上升2.6個基點至4.878%。

這次Fed訊息導致美債市場波動非常劇烈。鮑爾在記者會中表示，以整體官員而言，「對減少降息的共識已有顯著變化」，並確認像1月一樣，曾有關於下一步可能升息的討論。

PGIM全球債券主管兼首席投資策略師提普表示：「如果你看看過去六個月措辭的改變，對降息的確信已經從『可能降息』轉向『可能會討論升息』。」

僅僅三周前，隨著市場對AI有可能干擾就業市場、對私募信貸市場的擔憂升高，交易人士仍傾向於預期今年Fed將降息三次。這種焦慮推動美債在2月出現近一年最佳單月表現，但3月迄今的跌幅已幾乎抹去這些收益。

2年期公債殖利率本月來已上升38個基點，朝2024年10月以來最大單月漲幅邁進，因原油價格飆升，市場擔心通膨竄升。最近幾天，殖利率持續高於實質聯邦金資金利率，這一情況上次出現是在2023年央行升息時。

Fed更新的官員利率預測「點狀圖」顯示，決策官員預期2026年和2027年各降息1碼，同時評估經濟成長和通膨風險。如今，中東戰爭帶來的額外不確定性，讓交易人士擔心能源價格上漲可能引發通膨或最終打擊經濟成長。

在周三公布的美國2月生產者物價指數（PPI）的增速遠比預期快，月增率為0.7%，年增率則為3.4%，均較1月躍升，並雙雙超越市場預期，凸顯通膨可能進一步升溫。