聯準會決議利率不變 預測今年僅降息一次

美國中央銀行聯邦準備理事會（Fed）今天決議維持利率不變，並預測通貨膨脹將上升、失業率維持穩定，以及今年僅會有一次降息。

路透社報導，聯準會以11比1通過決議、將基準隔夜利率維持在3.50%至3.75%區間。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，在決策官員評估美國聯手以色列對伊朗攻擊影響之際，未來走勢充滿高度不確定性。

鮑爾在記者會上表示：「短期內，能源價格上漲將推升整體通膨，但目前仍難判定對經濟影響程度與持續時間。我真正要強調的是，沒人知道結果會如何，亦即對經濟影響可能較大，也可能較小，甚至可能更大或更小，我們現在無法確定。」

最新預測顯示，聯準會決策官員整體預估今年年底前將降息0.25個百分點（一碼）。表面上看來，這一觀點與他們去年12月的預測並無不同。

不過，鮑爾指出，從個別預測來看，有「相當數量」決策官員預計今年降息幅度比三個月前的預期要低。

鮑爾表示，聯準會下一步升息的可能性在本次會議中也被提及，就像上次會議一樣。不過他說，絕大多數官員並未將此視為基本情境。

他重申貨幣政策「已處於良好位置」，可根據即將公布的數據、經濟前景變化及風險平衡，來決定是否及何時進一步調整利率。

鮑爾的談話促使市場更加認為聯準會可能要等到明年才會降息。影響所及，美股收跌，標準普爾500指數下跌約1.4%，創近四個月來最低收盤水準；美元兌一籃子貨幣走強，美國公債殖利率上升。

鮑爾稱聯準會正處於艱難處境，必須在通膨上升風險與勞動市場下行風險之間取得平衡。聯準會主席任期至今年5月結束的鮑爾指出：「我不會說哪一個風險明顯更大。」

聯準會官員目前預估，若以偏好的通膨指標衡量，年底通膨率將達2.7%，高於去年12月預測的2.4%，且接近當前水準，主要反映美以對伊朗轟炸行動後全球油價飆升的影響。

新的利率與經濟預測顯示，聯準會目前大致忽略油價衝擊，決策官員仍預期今年會降息，並預估到2027年底通膨將降至2.2%。

值得注意的是，沒有任何決策官員預期今年底前需要升息，但有一位官員預測2027年可能升息。

經濟成長預測略為上修，2026年為2.4%，高於去年12月的2.3%，失業率預測則維持在4.4%不變。聯準會理事米蘭（Stephen Miran）依然表達反對意見，投票支持降息。

在聯準會決議前，油價已從每桶80美元以下飆升至108美元，美國汽油價格也同步上漲，即使在衝突爆發前，最新通膨數據已顯示躉售價格上升速度超出預期。