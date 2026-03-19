鮑爾放鷹助漲美元 日圓是否貶破160就看日銀今日決策

日圓兌美元周三再貶，直逼160日圓大關。日本銀行（央行）今天公布利率決策，投資人無不關切日圓是否會跌破160關卡。

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，在通膨重新降溫之前，美國央行不會再降息，受此影響，日圓兌美元一度重挫 0.6% 至 159.90，創下 2024 年 7 月以來最低價位。此外，隨著以色列和伊朗對彼此境內的核心能源設施發動攻擊，中東戰火升溫也推升了油價走勢。

市場普遍預期日銀今天會維持基準利率不變，但交易者關注總裁植田和男在記者會上的發言，以尋求任何下次動向的蛛絲馬跡。由於油價攀升，加上日圓走軟，市場愈發擔心日本恐面臨停滯性通膨，此一局面可能迫使政府增加財政支出，進而使日銀的貨幣政策正常化之路更加棘手。

日本財務大臣本周表示，近日的匯率波動和基本面不符，並重申當局不排除有所行動。不過，策略師認為進場干預的門檻相當高，原因是油價居高不下且美國經濟數據強韌，從基本面支撐了美元漲勢，這可能讓日本官員難以找到合理的干預藉口。

野村證券首席外匯策略師後藤祐二郎在報告中指出：「日圓在日銀會議前後跌破 160 關卡的機率相當高，加上明天適逢日本國定假日，短線焦點將在於當局是否會出手干預。」

美元兌其他主要貨幣周三也走強，在Fed維持利率不變後，美元正逐步收復過去兩個交易日的跌幅。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.5%至100.086。美元兌瑞郎勁升0.9%，報0.792瑞郎。歐元兌美元貶值0.5%，報1.148美元。英鎊貶值0.5%，報1.3292美元。

FX Street駐紐約的高級分析師Joseph Trevisani表示，Fed並未改變市場對利率走向的預期，也未改變公債市場正走向錯誤方向的判斷，這對美元而言是利多。

他說：「這是一次偏鷹派的按兵不動，主要原因是未來的基本情境仍是2026年降息一次，而且儘管這一預期未變，但公債殖利率已高於兩三個月前的水平。」

在記者會上，Fed主席鮑爾表示，如果今年在降低由貨品價格驅動的核心通膨取得更多進展，Fed可忽略由中東衝突引發的油價上漲帶來的影響。