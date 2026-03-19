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伊朗戰爭推升油價 巴西通膨壓力加劇

中央社／ 聖保羅18日專電

美以對伊朗戰爭持續升溫，國際油價飆漲，巴西經濟面臨多重壓力。根據巴西媒體今天報導，衝突導致石油供應不確定性加劇，巴西政府憂心通膨升溫，金融市場亦調整對利率走勢的預期。

BBC巴西新聞網指出，原本市場期待巴西央行貨幣政策委員會（Copom）於3月啟動降息循環，但隨著戰事推高油價，柴油價格上揚，通膨預期再度走高，使得降息可能延後或幅度縮小。最新金融機構預測顯示，2026年全年通膨率恐升至4.1%，高於先前估計。

CNN巴西新聞網報導，外交部長維艾拉（MauroVieira）在國會聽證會上警告，伊朗戰爭造成的能源供應中斷將推升全球通膨，巴西亦難以倖免。他並提到，除了能源價格，肥料供應也可能受影響，對農業生產構成挑戰。

新聞網站G1則指出，總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）對柴油價格暴漲表達強烈不滿，已要求聯邦警察調查可能存在的卡特爾行為（cartel behavior），是指多家企業私下串通，操控市場價格或供應量，以獲取不當利益的行為。

政府同時宣布保障卡車司機最低運費，以減輕燃料成本衝擊。魯拉憂心高油價將推升通膨，迫使央行維持高利率，進而影響今年選舉年經濟氛圍與民意支持度。

綜合三方報導，美國以色列對伊朗戰爭正透過能源市場牽動巴西經濟，從利率政策到農業供應鏈皆受波及。政府一方面祭出稅收減免與監管措施，另一方面仍面臨通膨壓力與政治挑戰，顯示外部衝突已成巴西內政與經濟的重大變數。

伊朗戰爭 金融市場 CNN

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