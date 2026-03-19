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台積電ADR跌1.9% 較台北溢價縮為13.5%
台積電ADR周三下跌1.9%，收在339.57美元，較台北交易溢價縮為13.5%。
美國股市周三下挫，道瓊工業指數大跌768點，去年夏天以來首度跌破 200 日移動均線。聯準會（Fed）主席鮑爾表示，中東戰事引發能源價格飆漲已成為通膨的新變數，使決策者陷入「艱難處境」。
道瓊工業指數下跌 768.11 點，跌幅 1.6%，收在46,225.15 點。標普 500 指數跌 91.93 點，跌幅 1.4%，收在 6,624.70 點。那斯達克指數下跌 327.27 點，跌幅 1.5%，收在 22,152.42 點。
費城半導體指數跌0.5%，輝達（NVIDIA）跌 0.8%，主因是北京方面雖批准銷售特定 AI 晶片，但市場信心仍顯脆弱。
台灣加權股價指數周三上漲 512.01點，漲幅1.5%，收在34,348.58點。台積電（2330）上漲1.9%，收在1,905元。
個股名稱 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
台積電 TSM US 2,162.86 -1.85 1,905.00 13.54
日月光投控 ASX US 344.90 -0.78 357.50 -3.52
聯電 UMC US 59.24 -2.31 61.10 -3.05
中華電信 CHT US 137.20 -0.67 137.50 -0.22
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