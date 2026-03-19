台積電ADR跌1.9% 較台北溢價縮為13.5%

美國記憶體龍頭美光（Micron）公布上季營收幾乎大增兩倍，表現超出分析師預期，本季財測也遠優於預期，受惠用於AI伺服器的記憶體需求大爆發。不過，美光為因應需求激增、必須大幅增加產能，將2026年資本支出計畫提高50億美元，此舉導致美光股價在周三（18日）盤後交易中使股價一度挫跌逾5%。

2026-03-19 07:18