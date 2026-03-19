美光財報／上季營收狂增兩倍 財測也超猛 盤後竟重挫5%？宣布大增支出

美國記憶體龍頭美光（Micron）公布上季營收幾乎大增兩倍，表現超出分析師預期，本季財測也遠優於預期，受惠用於AI伺服器的記憶體需求大爆發。不過，美光為因應需求激增、必須大幅增加產能，將2026年資本支出計畫提高50億美元，此舉導致美光股價在周三（18日）盤後交易中使股價一度挫跌逾5%。

美光周三表示，截至8月底止的本年度資本支出將超過250億美元，高於分析師預估的224億美元；2027年度的支出將較前一年度增加超過100億美元，原因是製造設備與廠房擴張。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）在財報會議中表示：「我們預期2027會計年度的資本支出將顯著提升。」

大規模提高支出，反映美光為了滿足市場對記憶體晶片、尤其是用於AI運算的高頻寬記憶體（HBM）激增的需求所需付出的成本。儘管美光預期營收持續大增，但最新財報卻讓投資人反應冷淡，周三盤後股價一度重挫超過5%，至每股438.40美元。

不過，在財報公布前，美光股價今年已上漲62%，是費城半導體指數中表現最佳個股。

展望本季，美光預估營收約335億美元，遠高於分析師平均預估的237億美元。剔除部分項目後，每股盈餘約為19.15美元，也高於市場預估的11.29美元。

回顧截至2月26日的上季度，美光營收大增近兩倍至239億美元，遠高於去年同期的80.5億美元，每股盈餘12.20美元，優於分析師預期的營收197億美元、每股盈餘9美元。

美光上季GAAP毛利率（扣除銷貨成本後的利潤）從去年的36.8%大幅提升至74.4%，也高於前一季的56%；淨利從去年同期的15.8億美元，大幅成長至138億美元。

梅羅塔在事先準備的發言中表示：「我們業績與展望的提升，來自AI帶動的記憶體需求增加、結構性供應受限，以及美光在各方面的強勁執行力。」

Gabelli Funds投資組合經理蘇桑托表示：「在財報公布前，市場認為美光股價的最大風險在於投資人預期過高。不過本季財測非常強勁，遠高於分析師及我的預期。」

梅羅塔說，AI與傳統伺服器目前都面臨DRAM與NAND供應不足的問題，這些都是長期應用於資料中心與裝置的記憶體產品。

目前，記憶體業者正將產能轉向HBM，這類產品被整合進輝達（Nvidia）最新GPU及其他AI晶片中，且毛利率更高。

美光表示，上季雲端記憶體業務營收成長超過160%，達77.5億美元；行動與客戶端業務成長更快，營收從22.4億美元大幅增加至77.1億美元。

記憶體通常被視為商品型產業，毛利率較低且合約多為短期。不過近幾個月來，為確保未來產能，半導體公司已開始簽訂較長期合約。

梅羅塔表示，針對輝達Vera Rubin架構的HBM4已於會計年度第1季（截至去年11月27日止）開始量產，下一代HBM4e產品預計在2027年擴產。輝達也表示，2028年推出的Feynman GPU將採用客製化HBM。

目前美光正於美國愛達荷州與紐約州建設兩座大型晶圓廠園區，以提升記憶體產能。梅羅表示，愛達荷廠預計2027年年中開始投產；紐約州總投資達1,000億美元的園區已於1月動工，預定2028年下半年開始產出晶圓。