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通膨壓力下…聯準會降息預期幾近落空！道瓊重挫768點「失守年線」

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通膨壓力下聯準會降息預期幾近落空 道瓊重挫 768 點失守年線

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾表示，中東戰事引發能源價格飆漲已成為通膨的新變數，使決策者陷入「艱難處境」。路透
聯準會（Fed）主席鮑爾表示，中東戰事引發能源價格飆漲已成為通膨的新變數，使決策者陷入「艱難處境」。路透

美國股市周三下挫，道瓊工業指數大跌768點，去年夏天以來首度跌破 200 日移動均線。聯準會（Fed）主席鮑爾表示，中東戰事引發能源價格飆漲已成為通膨的新變數，使決策者陷入「艱難處境」。

道瓊工業指數下跌 768.11 點，跌幅 1.6%，收在46,225.15 點。標普 500 指數跌 91.93 點，跌幅 1.4%，收在 6,624.70 點。那斯達克指數下跌 327.27 點，跌幅 1.5%，收在 22,152.42 點。

費城半導體指數跌0.5%，台積電ADR1.9%。輝達（NVIDIA）跌 0.8%，主因是北京方面雖批准銷售特定 AI 晶片，但市場信心仍顯脆弱。

部分 AI 相關個股有利多支撐。超微（AMD）逆勢上漲 1.6%，受惠於擴大和三星電子合作。美光（Micron）財報營收超預期，但在大盤走弱壓力下，盤後交易微跌 0.5%。

Fed這次一如預期決議按兵不動，但鮑爾表示，剔除居住服務的服務類通膨持續居高不下，「令人沮喪」且未見進展。分析師指出，隨著美、以與伊朗的衝突推升能源成本，問題已不再是何時降息，而是Fed是否還能維持降息的論調。JonesTrading 首席市場策略師 Michael O'Rourke 稱目前的情況為「政策煉獄」，認為官員面對通膨重燃和經濟風險已束手無策。

利率期貨市場反映了這種絕望感。根據芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，目前市場預期 2026 年「完全不降息」的可能性已飆升至約 48%，而在中東衝突爆發前，此機率僅為 4%。

中東能源基礎設施遭受一系列毀滅性打擊，成為周三市場崩盤的導火線。據報導，以色列襲擊了全球最大天然氣田南帕爾斯（South Pars）設施；隨後伊朗發射彈道飛彈擊中卡達的全球液化天然氣樞紐Ras Laffan，卡達方面證實設施遭受「嚴重破壞」。一連串攻擊導致布蘭特原油價格應聲走揚，觸及每桶 110 美元 附近。

周三早盤公布的 2 月生產者物價指數（PPI）年增幅為 3.4%，遠高於經濟學家預期的 2.9%，且創下一來年最高水準，可見在戰爭全面衝擊能源鏈之前，頑固的價格壓力就已存在。受此影響，債市遭到拋售，對短期利率敏感的 2 年期美債殖利率收在 3.741%，接近今年高點；10 年期美債殖利率則攀升至 4.256%。

標普 500 指數 11大類股全軍覆沒。必需消費品跌勢最慘，跌幅達 2.4%；非必需消費品股下跌 2.32%，其中汽車網站 Carvana、星巴克（Starbucks）與電商龍頭亞馬遜跌幅居前。反映市場恐慌情緒的 VIX 指數則飆升至 25 附近。

梅西百貨（Macy's）大漲 4.7%，因預期下半年關稅衝擊較小，且上季利潤優於預期。Lululemon公布亮眼業績後，股價大漲 3.8%。

Fed AMD 三星電子

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