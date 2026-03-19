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Fed決策／鮑爾說評估伊朗戰爭影響為時過早 聯準會決策五要點一次看
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一如市場預期按兵不動，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：
1. Fed仍預期今年將降息一次
聯準會官員維持利率不變，且仍預期今年將降息一次。理事米倫投下反對票，主張應降息 1 碼（0.25 個百分點）。
2. 官員調高經濟和通膨預測
官員調高對今年的經濟成長和通膨預測。
3. 鮑爾表明打算留任至調查結束後
鮑爾表示，他計劃留任至司法部調查結束後：「在調查清清楚楚、徹徹底底結案前，我沒有離開理事會的打算。」
4. 鮑爾說評估伊朗戰爭影響為時過早
談到伊朗戰爭的影響，鮑爾說：「現在要評估對經濟潛在影響的範圍與持續時間，還為時過早。」
5. 能源價格上漲將推升通膨
鮑爾指出，能源價格上漲將推升整體通膨。美國股、債市應聲下跌，美國公債殖利率走升。
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