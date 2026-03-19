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Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

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Fed決策／3月18日會議聲明全文

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會（Fed）本次聲明提到中東局勢發展對美國經濟影響的不確定性。路透
聯準會（Fed）本次聲明提到中東局勢發展對美國經濟影響的不確定性。路透

聯準會3月18日聲明全文如下：

（粗黑體為更動的部分）

現有指標顯示，經濟活動以紮實步調擴張。就業成長維持低檔，失業率近幾個月來幾無變化通膨仍然略高。

委員會尋求實現充分就業和2%的較長期通膨目標。經濟前景的不確定性仍然高。中東局勢發展對美國經濟的影響並不確定。委員會關注雙重政策使命兩方面的風險。

為支持其目標，委員會決定將聯邦資金利率目標區間保持於3.5%-3.75%。在考慮對聯邦資金利率目標區間的進一步調整的程度和時機時，委員會將仔細評估新公布的數據、不斷變化的前景和風險平衡。委員會堅決致力於支持充分就業，並使通膨回到2%的目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注新公布的訊息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。委員會的評估將把廣泛的資訊納入考量，包括勞動力市場狀況、通膨壓力與通膨預期等方面的指標，以及金融與國際形勢的發展。

投票贊成聯準會貨幣政策決議的FOMC委員包括：主席鮑爾、副主席威廉斯、金融監管副主席巴爾、（理事）鮑蔓、（理事）庫克、（克里夫蘭聯準銀總裁）哈瑪克、（副主席）傑佛森、（明尼亞波利聯準銀總裁）卡斯哈里，（達拉斯聯準銀總裁）洛根、（費城聯準銀總裁）鮑森，以及（理事）沃勒。投票反對的有（理事）米倫，他們主張在本次會議上將聯邦資金利率目標區間調降0.25個百分點。

本次聲明和前次聲明比較
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通膨 威廉斯 聯準會

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