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Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

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聯準會利率按兵不動 美股全線收黑

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）在政策會議上宣布利率按兵不動，加上官員正評估美以聯合攻打伊朗帶來的經濟風險，美股主要股市今天收黑。

道瓊工業指數下滑768.11點或1.63%，收報46225.15點。

標普500指數下挫91.39點或1.36%，收在6624.70點。

那斯達克指數下跌327.11點或1.46%，收22152.42點。

費城半導體指數下滑41.70點或0.53%，收7795.13點。

道瓊工業指數 Fed 聯準會

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