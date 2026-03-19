聯準會利率按兵不動 美股全線收黑

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）18日會議決定將聯邦基金利率維持在3.5-3.75%，這早已在市場與經濟學者的預期之中。美股原本就因為伊朗天然氣田遭到攻擊，油價直逼每桶110美元而下跌，Fed的決策則是使跌幅擴大到1%以上。

2026-03-19 04:34