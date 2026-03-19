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經濟快評：Fed選擇先「望穿」油價上漲的可能衝擊

經濟日報／ 編譯任中原

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）18日會議決定將聯邦基金利率維持在3.5-3.75%，這早已在市場與經濟學者的預期之中。美股原本就因為伊朗天然氣田遭到攻擊，油價直逼每桶110美元而下跌，Fed的決策則是使跌幅擴大到1%以上。

會後聲明與元月時相比，有三處差異。第一是將「失業率顯示出一些穩定信號」，改為「失業率小有變動」，差別不大。

第二處是新增「中東情勢發展對美國經濟的影響並不確定」，也在情理之中；但聲明中只說「影響並不確定」，並未提到「可能推升通膨」的文字，顯示Fed目前是「望穿」中東戰爭，並未預測油價上漲將推升通膨，這似乎有些偏向「鴿派」。

第三處較值得注意，就是這次會議只有米倫一人投下「異議」票，主張降息1碼；而元月會議時有米倫與沃勒兩張「異議」票，都主張降息1碼。這又顯示Fed整體立場偏向「鷹派」。

最受重視的是利率預測。19位決策官員中，有7人預測今年全年都不會降息，7人預測降息1碼，這意味有14人預測今年最多只會降1碼，而去年12月時則有11人持這種立場，這也顯示官員的整體立場相對較偏「鷹派」。

至於通膨，這次多數官員預期今年的整體及核心通膨率比12月時分別高出0.3及0.2個百分點，顯然是已經考慮到油價上漲對通膨的影響，但上修的幅度並不大。

整體而言，這次會議所傳達的訊息是Fed立場稍稍偏向「鷹派」，但仍然選擇先「望穿」中東戰爭及油價上漲對經濟就業與通膨的影響。

失業率 聯邦基金利率 美國經濟

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